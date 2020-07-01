"Арсенал" сокрушил безнадежный "Норвич"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" отпраздновал убедительную победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Норвича" — 4:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета сделал четыре перестановки в стартовом составе своей команды относительно воскресной победы над "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии. Влились в команду Эктор Беллерин, Дани Себальос, Рис Нелсон и Пьер-Эмерк Обамеянг.

"Канарейки" в субботу уступили "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, и относительно того матча в старте вышел Том Трибулл, заменив дисквалифицированного Тимма Клозе.

"Арсенал" сразу же прибрал инициативу и принялся пристреливаться, однако голкипер "Норвича" Тим Крул уверенно справлялся со всеми мячами.

Гости показали зубы только на 20-й минуте, когда Бен Годфри нанес пушечный удар метров с 30 и сотряс штангу.

А вот на 33-й минуте Крул допустил осечку, решив заложить финт перед Обамеянгом и потеряв мяч. Пьер-Эмерик поразил уже пустые ворота — 1:0.

Спустя четыре минуты "канониры" удвоили счет. Обамеянг с левого фланга сделал передачу на ближний край вратарской, откуда Гранит Джака в касание пробил между ног опечаленному Крулу — 2:0.

У "канарек" был шанс забить гол "в раздевалку", однако голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес не позволил сопернику вернуться в игру, отразив удар со штрафного Кенни Маклина.

После перерыва хозяева позволили себе расслабиться, но гости, хотя им терять было уже нечего, переломить игру не могли.

А на 67-й минуте счет стал крупным. Годфри повел себя излишне пассивно, позволив Обамеянгу принять мяч в штрафной, улучшить свою позицию и расстрелять ворота с 11 метров — 3:0.

Точка в матче была поставлена на 81-й минуте. Дебютант "канониров" Седрик Соареш подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес удар с рикошетом — 4:0.

"Норвич" по-прежнему выглядит безнадежно, уже смирившись с неизбежностью возвращения в Чемпионшип. "Арсенал" одержал вторую победу подряд в Премьер-Лиге и снова не пропустил, что не может не радовать Микеля Артету.

"Арсенал" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Арсенал, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2020 21:55

Количество просмотров Просмотров: 2681

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Последние комментарии:




  1. electric 01.07.2020 23:35 # electric
    ахахахахах
    почтилси

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  2. blueswin 01.07.2020 23:34 # blueswin
    Защита слила весь чемпионат, клоуны

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  3. akado 01.07.2020 23:34 # akado
    А почему Абрахам на поле еще?

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  4. blueswin 01.07.2020 23:33 # blueswin
    Выпускай Жиру не тупи

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  5. coon4 01.07.2020 23:32 # coon4
    на изи как клопу в очко шуруп завинтить

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  6. scouser2005 01.07.2020 23:31 # scouser2005
    Как я и говорил, что ВестХэм своими молотками по заколотят по гробу пенсионного фонда.

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  7. rj1992 01.07.2020 23:31 # rj1992
    01.07.2020 23:21 #
    thegodfather

    владения 26 на 74

    пеп наверное , если смотрит матч, уже на пенсиков спустил живчиков

    Источник: http://fapl.ru/posts/79393/?c=1

    а если серьезно то эта игра и есть сосари бол, лемпс под финиш сезона зассал с красивым футболом и стал играть в самый ссыкливый челси барыги?

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  8. rap-woiska 01.07.2020 23:31 # rap-woiska
    ну какая же параша ваш щелси пздц

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  9. thegodfather 01.07.2020 23:29 # thegodfather
    классический челси кстати
    столько сил потратить на мс, чтобы безвольно сливать дырявому вестхему
    мдэ

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  10. chelsiukpro 01.07.2020 23:29 # chelsiukpro
    Рюди и Аспи сегодня два чудных парня блятььь...2 на двой начюдили..

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  11. hammersmith 01.07.2020 23:29 # hammersmith
    Залупульси алга!

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  12. flanglevi 01.07.2020 23:28 # flanglevi
    не помню кто еще забивал больше одного гола Челси..Бавария?

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  13. blueswin 01.07.2020 23:28 # blueswin
    Убери Абрахама, что творишь то

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  14. muaxaxaxa 01.07.2020 23:28 # muaxaxaxa
    Пиздец, трипелси уже даже вест хему сосирует, на радость порнушникам владельцам. Еще че-то вякают.

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  15. thegodfather 01.07.2020 23:27 # thegodfather
    кристенсен не плох
    лэмпард, продолжай в том же духе доверять этому дрищу бестолковому)

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  16. cristean2 01.07.2020 23:27 # cristean2
    Кристенсен тупо пассажир, что есть он в штрафной, что его нет...

    Зачем Лэмпс продолжает его ставить, столько ошибок, столько привозов...

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  17. blueswin 01.07.2020 23:27 # blueswin
    Пиздец вратарь, Аспи просрал сегодня все и вся, ну тут слив все понятно

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  18. chelsiukpro 01.07.2020 23:27 # chelsiukpro
    Ну вот и потеряли 3 очка с молотками...

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  19. scouser2005 01.07.2020 23:26 # scouser2005
    Второй гОл молотков!

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  20. acceptodessa 01.07.2020 23:25 # acceptodessa
    натянутая щочка 6нольси.

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