"Арсенал" сокрушил безнадежный "Норвич"

"Арсенал" отпраздновал убедительную победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Норвича" — 4:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета сделал четыре перестановки в стартовом составе своей команды относительно воскресной победы над "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии. Влились в команду Эктор Беллерин, Дани Себальос, Рис Нелсон и Пьер-Эмерк Обамеянг.



"Канарейки" в субботу уступили "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, и относительно того матча в старте вышел Том Трибулл, заменив дисквалифицированного Тимма Клозе.



"Арсенал" сразу же прибрал инициативу и принялся пристреливаться, однако голкипер "Норвича" Тим Крул уверенно справлялся со всеми мячами.



Гости показали зубы только на 20-й минуте, когда Бен Годфри нанес пушечный удар метров с 30 и сотряс штангу.



А вот на 33-й минуте Крул допустил осечку, решив заложить финт перед Обамеянгом и потеряв мяч. Пьер-Эмерик поразил уже пустые ворота — 1:0.



Спустя четыре минуты "канониры" удвоили счет. Обамеянг с левого фланга сделал передачу на ближний край вратарской, откуда Гранит Джака в касание пробил между ног опечаленному Крулу — 2:0.



У "канарек" был шанс забить гол "в раздевалку", однако голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес не позволил сопернику вернуться в игру, отразив удар со штрафного Кенни Маклина.



После перерыва хозяева позволили себе расслабиться, но гости, хотя им терять было уже нечего, переломить игру не могли.



А на 67-й минуте счет стал крупным. Годфри повел себя излишне пассивно, позволив Обамеянгу принять мяч в штрафной, улучшить свою позицию и расстрелять ворота с 11 метров — 3:0.



Точка в матче была поставлена на 81-й минуте. Дебютант "канониров" Седрик Соареш подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес удар с рикошетом — 4:0.



"Норвич" по-прежнему выглядит безнадежно, уже смирившись с неизбежностью возвращения в Чемпионшип. "Арсенал" одержал вторую победу подряд в Премьер-Лиге и снова не пропустил, что не может не радовать Микеля Артету.



"Арсенал" — "Норвич". Отчет о матче