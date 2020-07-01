"Арсенал" сокрушил безнадежный "Норвич"
"Арсенал" отпраздновал убедительную победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Норвича" — 4:0.
Главный тренер "канониров" Микель Артета сделал четыре перестановки в стартовом составе своей команды относительно воскресной победы над "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии. Влились в команду Эктор Беллерин, Дани Себальос, Рис Нелсон и Пьер-Эмерк Обамеянг.
"Канарейки" в субботу уступили "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, и относительно того матча в старте вышел Том Трибулл, заменив дисквалифицированного Тимма Клозе.
"Арсенал" сразу же прибрал инициативу и принялся пристреливаться, однако голкипер "Норвича" Тим Крул уверенно справлялся со всеми мячами.
Гости показали зубы только на 20-й минуте, когда Бен Годфри нанес пушечный удар метров с 30 и сотряс штангу.
А вот на 33-й минуте Крул допустил осечку, решив заложить финт перед Обамеянгом и потеряв мяч. Пьер-Эмерик поразил уже пустые ворота — 1:0.
Спустя четыре минуты "канониры" удвоили счет. Обамеянг с левого фланга сделал передачу на ближний край вратарской, откуда Гранит Джака в касание пробил между ног опечаленному Крулу — 2:0.
У "канарек" был шанс забить гол "в раздевалку", однако голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес не позволил сопернику вернуться в игру, отразив удар со штрафного Кенни Маклина.
После перерыва хозяева позволили себе расслабиться, но гости, хотя им терять было уже нечего, переломить игру не могли.
А на 67-й минуте счет стал крупным. Годфри повел себя излишне пассивно, позволив Обамеянгу принять мяч в штрафной, улучшить свою позицию и расстрелять ворота с 11 метров — 3:0.
Точка в матче была поставлена на 81-й минуте. Дебютант "канониров" Седрик Соареш подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес удар с рикошетом — 4:0.
"Норвич" по-прежнему выглядит безнадежно, уже смирившись с неизбежностью возвращения в Чемпионшип. "Арсенал" одержал вторую победу подряд в Премьер-Лиге и снова не пропустил, что не может не радовать Микеля Артету.
"Арсенал" — "Норвич". Отчет о матче
01.07.2020 21:55
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Последние комментарии:
ахахахахах
почтилси
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Защита слила весь чемпионат, клоуны
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А почему Абрахам на поле еще?
(ответить)
Выпускай Жиру не тупи
(ответить)
на изи как клопу в очко шуруп завинтить
(ответить)
Как я и говорил, что ВестХэм своими молотками по заколотят по гробу пенсионного фонда.
(ответить)
01.07.2020 23:21 #
thegodfather
владения 26 на 74
пеп наверное , если смотрит матч, уже на пенсиков спустил живчиков
Источник: http://fapl.ru/posts/79393/?c=1
а если серьезно то эта игра и есть сосари бол, лемпс под финиш сезона зассал с красивым футболом и стал играть в самый ссыкливый челси барыги?
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ну какая же параша ваш щелси пздц
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классический челси кстати
столько сил потратить на мс, чтобы безвольно сливать дырявому вестхему
мдэ
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Рюди и Аспи сегодня два чудных парня блятььь...2 на двой начюдили..
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Залупульси алга!
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не помню кто еще забивал больше одного гола Челси..Бавария?
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Убери Абрахама, что творишь то
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Пиздец, трипелси уже даже вест хему сосирует, на радость порнушникам владельцам. Еще че-то вякают.
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кристенсен не плох
лэмпард, продолжай в том же духе доверять этому дрищу бестолковому)
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Кристенсен тупо пассажир, что есть он в штрафной, что его нет...
Зачем Лэмпс продолжает его ставить, столько ошибок, столько привозов...
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Пиздец вратарь, Аспи просрал сегодня все и вся, ну тут слив все понятно
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Ну вот и потеряли 3 очка с молотками...
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Второй гОл молотков!
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натянутая щочка 6нольси.
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