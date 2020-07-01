Моуриньо: "Лига Чемпионов не повлияет на трансферные планы "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что непопадание в Лигу Чемпионов не окажет большого влияния на трансферные планы его клуба.

В четверг "Тоттенхэм" отправится на выезд к "Шеффилд Юнайтед", отставая уже на семь очков от "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".



Но как бы ни завершился этот сезон для "шпор", Моуриньо в любом случае не планировал быть слишком активным на рынке.



"Попадает команда в Лигу Чемпионов или нет, это влияет на ее экономическую ситуацию. Это норма. Это легко понять, и с этим легко смириться".



"Есть две хорошие вещи. Мистер Леви хочет того же, чего хочу чего, чего хотят фанаты, — выигрывать футбольные матчи и стараться завоевывать трофеи".



"Вторая хорошая вещь — нам не нужно много. Нам не нужно много игроков, нам не нужно огромных инвестиций. У нашего клуба другой профиль, с COVID или без, с Лигой Чемпионов или без. Не имеет значения, какое место в таблице мы займем, мы одинаково будем стараться укрепить состав. Это то, чего я хочу", — цитирует Моуриньо ESPN.