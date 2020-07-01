Моуриньо обещает новый контракт Дайеру

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообещал, что защитник Эрик Дайер получит новый контракт.

От действующего контракта Дайера остается всего 12 месяцев, однако 26-летний англичанин занимает важное место в планах Моуриньо, который теперь надеется на содействие президента Даниэля Леви.



"Мой босс мистер Леви сказал мне, что хочет заключить новый контракт с Эриком, а Эрик сказал мне, что он более чем счастлив здесь, особенно сейчас, когда он чувствует, что у нас есть определенные идеи насчет него и сделки. Также он сказал мне, что очень хочет остаться".



"Поэтому я надеюсь, мы сможем договориться, потому что я пытаюсь развивать команду в определенном направлении. Когда я пытаюсь развивать игрока в команде, это значит, что я хочу сохранить игрока с нами", — цитирует Моуриньо The Independent.