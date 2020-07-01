Клопп: "Мы не будем защищать титул, мы пойдем на него в атаку"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне его команда будет не защищать титул Премьер-Лиги, а пойдет на него в атаку.
На прошлой неделе "красные" оформили долгожданное чемпионство впервые с 1990 года, хотя до завершения этого сезона им остается сыграть еще семь матчей.
В преддверии выезда к "Манчестер Сити" Клопп выразил уверенность, что титул не вскружит голову его команде.
"До тех пор, пока мы остаемся скромными и ненасытными, у нас будут хорошие шансы доставить дискомфорт сопернику".
"Когда сопернику действительно некомфортно, у тебя есть шанс на победу. А когда у тебя есть шанс на победу, иногда ты побеждаешь".
"Есть много вызовов, да и жизнь в целом состоит из вызовов, и наш вызов теперь — быть чемпионами и достойно сыграть семь матчей против команд, которые будут сражаться за каждый клочок".
"Мы должны показать, что мы бежим не потому, что должны, а потому, что хотим".
"В следующем сезоне можете сочинять истории о защите нами титула, если хотите, но я лишь скажу: мы не будем ничего защищать, мы пойдем в атаку".
"Сити" станет сильнее в следующем сезоне, "Юнайтед" станет сильнее в следующем сезоне, "Челси" станет сильнее в следующем сезоне. Все они станут сильнее в следующем сезоне".
"Это очевидно. "Сити" — просто выдающаяся команда, "Юнайтед" в выдающейся форме, а "Челси" в очень хорошей форме и заключает кое-какие интересные сделки. Это ясно".
"Тоттенхэм" не будет спать. "Арсенал" не будет спать. Все они будут идти вперед. "Лестер" тоже. Есть много команд", — цитирует Клоппа Sky Sports.
01.07.2020 19:00
Просмотров: 627
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ИМПЕРАТОР!!! ГЛАВНЫЙ Е6ЫРЬ СРИТИ И ЩЛЕНЩЕ!!!
(ответить)
ГЕНИЙ!!
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Красиво сказал про атаку.
(ответить)
Сказал как отрезал!
Психолог+Тренер+Душевный,адекватный человек=Клопп
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий