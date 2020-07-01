Клопп: "Мы не будем защищать титул, мы пойдем на него в атаку"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне его команда будет не защищать титул Премьер-Лиги, а пойдет на него в атаку.

На прошлой неделе "красные" оформили долгожданное чемпионство впервые с 1990 года, хотя до завершения этого сезона им остается сыграть еще семь матчей.



В преддверии выезда к "Манчестер Сити" Клопп выразил уверенность, что титул не вскружит голову его команде.



"До тех пор, пока мы остаемся скромными и ненасытными, у нас будут хорошие шансы доставить дискомфорт сопернику".



"Когда сопернику действительно некомфортно, у тебя есть шанс на победу. А когда у тебя есть шанс на победу, иногда ты побеждаешь".



"Есть много вызовов, да и жизнь в целом состоит из вызовов, и наш вызов теперь — быть чемпионами и достойно сыграть семь матчей против команд, которые будут сражаться за каждый клочок".



"Мы должны показать, что мы бежим не потому, что должны, а потому, что хотим".



"В следующем сезоне можете сочинять истории о защите нами титула, если хотите, но я лишь скажу: мы не будем ничего защищать, мы пойдем в атаку".



"Сити" станет сильнее в следующем сезоне, "Юнайтед" станет сильнее в следующем сезоне, "Челси" станет сильнее в следующем сезоне. Все они станут сильнее в следующем сезоне".



"Это очевидно. "Сити" — просто выдающаяся команда, "Юнайтед" в выдающейся форме, а "Челси" в очень хорошей форме и заключает кое-какие интересные сделки. Это ясно".



"Тоттенхэм" не будет спать. "Арсенал" не будет спать. Все они будут идти вперед. "Лестер" тоже. Есть много команд", — цитирует Клоппа Sky Sports.