Клопп: "Мы не будем защищать титул, мы пойдем на него в атаку"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне его команда будет не защищать титул Премьер-Лиги, а пойдет на него в атаку.

На прошлой неделе "красные" оформили долгожданное чемпионство впервые с 1990 года, хотя до завершения этого сезона им остается сыграть еще семь матчей.

В преддверии выезда к "Манчестер Сити" Клопп выразил уверенность, что титул не вскружит голову его команде.

"До тех пор, пока мы остаемся скромными и ненасытными, у нас будут хорошие шансы доставить дискомфорт сопернику".

"Когда сопернику действительно некомфортно, у тебя есть шанс на победу. А когда у тебя есть шанс на победу, иногда ты побеждаешь".

"Есть много вызовов, да и жизнь в целом состоит из вызовов, и наш вызов теперь — быть чемпионами и достойно сыграть семь матчей против команд, которые будут сражаться за каждый клочок".

"Мы должны показать, что мы бежим не потому, что должны, а потому, что хотим".

"В следующем сезоне можете сочинять истории о защите нами титула, если хотите, но я лишь скажу: мы не будем ничего защищать, мы пойдем в атаку".

"Сити" станет сильнее в следующем сезоне, "Юнайтед" станет сильнее в следующем сезоне, "Челси" станет сильнее в следующем сезоне. Все они станут сильнее в следующем сезоне".

"Это очевидно. "Сити" — просто выдающаяся команда, "Юнайтед" в выдающейся форме, а "Челси" в очень хорошей форме и заключает кое-какие интересные сделки. Это ясно".

"Тоттенхэм" не будет спать. "Арсенал" не будет спать. Все они будут идти вперед. "Лестер" тоже. Есть много команд", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2020 19:00

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  1. stevens 01.07.2020 20:02 # stevens
    ИМПЕРАТОР!!! ГЛАВНЫЙ Е6ЫРЬ СРИТИ И ЩЛЕНЩЕ!!!

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  2. xin 01.07.2020 19:41 # xin
    ГЕНИЙ!!

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  3. electric 01.07.2020 19:29 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. noi39 01.07.2020 19:19 # noi39
    Красиво сказал про атаку.

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  5. dkas6242 01.07.2020 19:08 # dkas6242
    Сказал как отрезал!

    Психолог+Тренер+Душевный,адекватный человек=Клопп

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