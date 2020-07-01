"Арсенал" активизировался в переговорах по Партею
"Арсенал" значительно активизировался в переговорах о покупке полузащитника "Атлетико" Томаса Партей.
Контракт Партея предусматривает отступные в районе 45 миллионов фунтов, однако "Арсенал" надеется договориться на меньшую сумму, учитывая экономический кризис и желание самого Томаса отправиться на "Эмирейтс".
Как сообщает The Athletic, 27-летний игрок сборной Ганы может стать прямой заменой для Маттео Гендузи, который угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.
Более того, не исключен вариант, при котором Гендузи отправится как раз в "Атлетико", став разменной монетой в сделке по Партею, чья надежная игра в опорной зоне помогла команде Диего Симеоне пропустить только 22 гола в этом сезоне Ла Лиги.
Сообщается, что недавно процесс переговоров ускорился, и "Арсенал" оптимистичен относительно своих шансов заполучить Томаса.
01.07.2020 18:00
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