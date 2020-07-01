Гвардиола пожелал удачи Сане в "Баварии"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожелал удачи покидающему "Этихад" вингеру Лерою Сане.
Накануне стало известно, что "Бавария" согласовала стоимость Сане в размере 49 миллионов евро (44.7 млн. фунтов) плюс ряд бонусов.
Гвардиола сделал все возможное, чтобы сохранить 24-летнего игрока сборной Германии, но тот был непоколебим в своем желании уехать в Мюнхен.
"Все еще остается уладить кое-какие детали, но похоже на то, что он уезжает в Мюнхен. Мы желаем ему удачи и говорим спасибо за годы вместе. Мы желаем ему всего наилучшего в его новой главе в великолепном клубе".
"Огорчает ли это меня? Он хочет уйти. Каждый в ответе за свою жизнь. Он заслуживает перехода. Я был бы счастлив сохранить его здесь, но он решил уйти, потому что считает, что будет там счастливее", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
01.07.2020 17:00
Просмотров: 943
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Саня нормальный чел. Должен попылить в гермашке. Пеп всех задолбал своими ротациями
(ответить)
Он уже покидает Апл, а фапл админ так не смог правильно написать его имя, Леруа Зане)
(ответить)
Удачи Сане в Баварии, очень толковый парнишка! Если ему там будет лучше то конечно нужно уходить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий