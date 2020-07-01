Гвардиола пожелал удачи Сане в "Баварии"

Лерой Сане и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожелал удачи покидающему "Этихад" вингеру Лерою Сане.

Накануне стало известно, что "Бавария" согласовала стоимость Сане в размере 49 миллионов евро (44.7 млн. фунтов) плюс ряд бонусов.

Гвардиола сделал все возможное, чтобы сохранить 24-летнего игрока сборной Германии, но тот был непоколебим в своем желании уехать в Мюнхен.

"Все еще остается уладить кое-какие детали, но похоже на то, что он уезжает в Мюнхен. Мы желаем ему удачи и говорим спасибо за годы вместе. Мы желаем ему всего наилучшего в его новой главе в великолепном клубе".

"Огорчает ли это меня? Он хочет уйти. Каждый в ответе за свою жизнь. Он заслуживает перехода. Я был бы счастлив сохранить его здесь, но он решил уйти, потому что считает, что будет там счастливее", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2020 17:00

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  1. scholes22 01.07.2020 18:35 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  2. superperez101 01.07.2020 18:31 # superperez101
    Саня нормальный чел. Должен попылить в гермашке. Пеп всех задолбал своими ротациями

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  3. nurbolat 01.07.2020 18:21 # nurbolat
    Он уже покидает Апл, а фапл админ так не смог правильно написать его имя, Леруа Зане)

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  4. arhangel777 01.07.2020 18:09 # arhangel777
    Удачи Сане в Баварии, очень толковый парнишка! Если ему там будет лучше то конечно нужно уходить.

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