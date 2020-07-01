Сака заключил новый контракт с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с родным клубом.

Сака находится в системе лондонского клуба с семи лет, а за первую команду дебютировал в рамках Лиги Европы в ноябре 2018. С тех пор Букайо сыграл уже 37 матчей на взрослом уровне.



18-летний англичанин является лучшим ассистентом "Арсенала" в этом сезоне с 11 результативными передачами, хотя большую часть своих матчей в интересах команды провел на позиции левого защитника.



От предыдущего контракта Сака оставалось только 12 месяцев, в связи с чем пресса неустанно спекулировала насчет возможного ухода Букайо — в частности, в "Ливерпуль".



Однако сегодня "Арсенал" закрыл вопрос с будущим своего воспитанника, который получил свою награду за продемонстрированный прогресс.



"Букайо — талантливый и умный молодой игрок. Он произвел на меня впечатление своим отношением к работе, своим настроем учиться и подстраиваться, и это находит отражение на его игре. Я в восторге от того, что продолжу с ним работать. Он будет развиваться и дальше, помогая нам добиваться своих целей", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.