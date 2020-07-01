В "Уигане" введена внешняя администрация
"Уиган" стал первым профессиональным клубом из Англии с момента начала пандемии коронавируса, где была введена внешняя администрация.
Не так давно — в сезоне 2012/13 — "Уиган" становился обладателем Кубка Англии, обыграв в финальном матче "Манчестер Сити". В той же кампании "латикс" вылетели из Премьер-Лиги и с тех пор не могут вернуться в элитный дивизион.
Более того, "Уиган" успел опуститься до Лиги Один, только по итогам прошлого сезона повысившись до Чемпионшипа.
Однако экономический кризис, вызванный пандемией, серьезно нарушил планы "латикс" и владеющей клубом компании Next Leader Fund (NLF) из Гонконга.
NLF перестала выполнять свои обязательства, в результате чего в "Уигане" была введена внешняя администрация, которая приводит бухгалтерию в порядок и готовит клуб к продаже.
Добавим, что введение внешней администрации может повлечь за собой снятие очков с "Уигана", который сейчас занимает 14-ю позицию в Чемпионшипе. Стандартное наказание для Футбольной Лиги — минус 12 баллов, и в таком случае "латикс" окажутся в зоне вылета.
01.07.2020 15:00
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