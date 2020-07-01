Салах хочет остаться в "Ливерпуле" надолго
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, с каким клубом связывает свое будущее.
Покупка Салаха, ранее в своей карьере провалившегося в "Челси", у "Ромы" в 2017 году стала большой трансферной удачей для "Ливерпуля".
Сейчас Салах претендует на свою третью подряд "Золотую бутсу" в Премьер-Лиге, успев выиграть с "красными" Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы и английский титул.
Время от времени Мохамеда, забившего 92 гола в 145 матчах за "Ливерпуль" сватают в "Реал", однако 28-летний египтянин никуда не собирается уходить.
"Я не могу описать свои чувства после того, как мы впервые за 30 лет выиграли лигу. Я очень счастлив. Я наслаждаюсь атмосферой здесь. Я люблю это место и надеюсь остаться здесь надолго. Атмосфера здесь отличается от любого другого места", — сообщил Салах beIN Sports.
01.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
Мусульманина в христианский рЕал? Автор думает, что пишет?
К тому же он нам нужен уже почти как талисман.
Не понимаю фанов красных, относящихся к своим звездным игрокам настолько прагматично и я бы даже сказал, цинично.
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через годик продать его и манэ и купить мбаппе
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