32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 1 июля, четырьмя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НОРВИЧ 20:00 Онлайн-трансляция



После трех выездных матчей подряд в Премьер-Лиге "Арсенал", наконец, возвращается на "Эмирейтс", где сыграет с последним "Норвичем", который уже практически потерял надежду избежать вылета. В минувший уикенд "канониры" улучшили свое настроение, пробившись в полуфинал Кубка Англии, а вот "канарейки" этого сделать не смогли, уступив "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" не знает поражений уже в семи встречах с "Норвичем" во всех соревнованиях.



Из-за травм "Арсенал" недосчитался Давида Луиса и Месута Озила. По-прежнему лечатся и Бернд Лено, Калум Чемберс, Лукас Торрейра, Габриэль Мартинелли.



Защитник "Норвича" Тимм Клозе дисквалифицирован. У Лукаса Руппа, Макса Аарона и Адама Иды небольшие болячки.



БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 20:00



"Ньюкаслу" достаточно одного очка, чтобы окончательно успокоиться насчет своей прописки в Премьер-Лиге. Ситуация "Борнмута" гораздо тяжелее. "Вишенки" набрали только один балл из 18 последних и вот уже 14 матчей в чемпионате кряду не могут сохранить свои ворота на замке, что является клубным рекордом. "Сороки" не знают поражений уже в четырех встречах с "Борнмутом".



Лучший бомбардир "Борнмута" Каллум Уилсон приступает к двухматчевой дисквалификации после 10 желтых карточек в сезоне. Филип Биллинг снова здоров, но Джош Кинг под вопросом.



"Ньюкасл" должен устроить фитнес-тест для Мэтта Ритчи.



ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 20:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" выглядит слегка сонным после возобновления сезона, и второй тайм матча Кубка Англии против "Челси" в минувший уикенд это ощущение подкрепил. В то же время для "Эвертона" победа 0:1 над "Норвичем" стала первой в пяти последних матчах чемпионата. В 13 выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги "лисы" выиграл лишь дважды, потерпев четыре поражения.



"Эвертон" снова может рассчитывать на Йерри Мину и Джибриля Сидибе. Фабиан Дельф и Тео Уолкотт вернуться пока не готовы.



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон не играл с "Челси" в Кубке Англии из-за полученной на тренировке травмы бедра и все еще находится под вопросом. Рикарду Перейра и Даниэль Амарти вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция



"Челси" затратил немало усилий, чтобы пройти "Лестер" в Кубке Англии в минувший уикенд, но теперь "синим" нужно быстро переключиться на Премьер-Лигу и забыть об остальном, потому что их преимущество над идущими по пятам "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" составляет всего два очка. Отчаянно нуждается в положительном результате и "Вест Хэм", находящийся над зоной вылета лишь по разнице мячей. "Молотобойцы" проиграли только две из пяти последних встреч с "Челси".



Анджело Огбонна, Артур Масуаку и Себастьян Алле все ближе к возвращению в строй, но пока не готовы помочь "Вест Хэму".



"Челси" должен оценить проблемы Кристиана Пулишича с икроножной мышцей. У Андреаса Кристенсена небольшая травма бедра.