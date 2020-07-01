Артета не учитывает зарплату Озила, определяя состав

Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что громадная зарплата полузащитника Месута Озила не влияет на выбор им состава на матчи.

После возобновления сезона Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю и ранее отказавшийся от просьбы клуба пойти на добровольное понижение зарплаты, как все остальные игроки, еще не сыграл ни минуты.



Сперва Артета объяснял отсутствие Месута тактическими соображениями, затем ссылался на травму спины, однако впечатление, что Микель пытается избавить свой клуб от обузы, обманчиво.



"Зарплата никогда не влияет на мой выбор. Его контракт — это соглашение, которое игрок и клуб были рады заключить, поэтому я никогда не позволю себе усомниться в правильности этого".



"Думаю, игрокам платят столько, сколько они того заслуживают, потому что контракт подписывают две стороны, и я не должен это судить".



"Убежден, он несчастен, потому что не играет. Однако вдобавок ко всему он получил травму на днях, поэтому давайте дадим ему время".



"Я ожидаю, что игроку будет больно и игрок будет расстроен, когда не играет. Я хочу, чтобы все мои игроки были в своем лучшем состоянии и чтобы я имел возможность ставить их в состав как можно чаще. Это единственное мое стремление", — цитирует Артету Sky Sports.