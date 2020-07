Светская хроника за среду

"Тоттенхэм" уверен в приобретении Пьер-Эмиля Хейбьерга. "Арсенал" положил глаз на Ваута Вегхорта. Вчера мог истечь восьмилетний контракт Алана Пардью с "Ньюкаслом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" подписал 18-летнего нападающего "Ювентуса" Пабло Морено, который следующий сезон, вероятно, проведет в дочерней "Жироне". (The Guardian)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо мечтает о покупке полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Foot Mercato)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (The Telegraph)



"Арсенал" интересуется громадным нападающим "Вольфсбурга" Ваутом Вегхорстом. (Bild)



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес "в курсе" интереса к нему других клубов. (Telemundo)



Нападающий Мойзе Кин получит второй шанс в "Эвертоне". (Daily Mail)



Голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер почти точно не вернется в "Селтик". (The Sun)



"Астон Вилла" пересмотрит свою трансферную стратегию после бездарно потраченных прошлым летом 135 миллионов фунтов. (The Telegraph)



Другое



Бывший наставник "Вест Хэма" и "Сити" Мануэль Пеллегрини может возглавить "Реал Бетис". (Daily Mail)



Сол Кэмпбелл покинул должность главного тренера "Саутенда", вылетевшего из Лиги Один, по обоюдному согласию сторон. (BBC)



Вчера мог истечь восьмилетний контракт, который тренер Алан Пардью заключил с "Ньюкаслом" в 2012 году. (Daily Mail)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд посвятил свой гол в ворота "Брайтона" покидающему клуб полузащитнику Анхелю Гомесу. (Daily Mirror)



Деннис Бергкамп разглядел талант Донни Ван де Бека в 10-летнем возрасте. Теперь полузащитник "Аякса" встречается с дочкой легенды "Арсенала". (The Sun)