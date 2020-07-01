Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от технического спонсора Nike.

В первую очередь болельщики могут заметить, что "синие" сменили титульного спонсора — теперь на месте Yokohama Tyres красуется эмблема телекоммуникационного гиганта Three.



Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала знаменитая улочка Сэвил Роу и ее многочисленные ателье, которые веками шьют лучшую в Лондоне одежду. Сочная, текстурированная, современная классика и полностью подходящая самому стильному клубу столицы — именно такими словами "Челси" описывает свою новую форму.



"Это очень, очень умная форма — и очень в стиле "Челси". Когда видишь всю эту историю насчет ее внешнего вида и все ее детали, то это напоминает тебе хороший костюм. Я определенно считаю, что наша команда будет лучше всех одета в следующем сезоне", — сообщил нападающий Тэмми Абрахэм.



















