Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Челси "Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от технического спонсора Nike.

В первую очередь болельщики могут заметить, что "синие" сменили титульного спонсора — теперь на месте Yokohama Tyres красуется эмблема телекоммуникационного гиганта Three.

Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала знаменитая улочка Сэвил Роу и ее многочисленные ателье, которые веками шьют лучшую в Лондоне одежду. Сочная, текстурированная, современная классика и полностью подходящая самому стильному клубу столицы — именно такими словами "Челси" описывает свою новую форму.

"Это очень, очень умная форма — и очень в стиле "Челси". Когда видишь всю эту историю насчет ее внешнего вида и все ее детали, то это напоминает тебе хороший костюм. Я определенно считаю, что наша команда будет лучше всех одета в следующем сезоне", — сообщил нападающий Тэмми Абрахэм.

Новая домашняя форма Челси

Новая домашняя форма Челси

Новая домашняя форма Челси

Новая домашняя форма Челси

Новая домашняя форма Челси


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 928

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 01.07.2020 11:29 # sexan
    А по мне так норм. Лучше ёкохамы. Можно взять в коллекцию.

    (ответить)

  2. weorlfc 01.07.2020 11:28 # weorlfc
    Трипелси

    (ответить)

  3. contrario 01.07.2020 11:28 # contrario
    третий сорт не брак, ага

    (ответить)

  4. kewell7 01.07.2020 11:27 # kewell7
    Ахахаха Эвертон номер 2

    (ответить)

  5. ganinilyha 01.07.2020 11:23 # ganinilyha
    Тупо секс
    https://sun9-54.userapi.com/c854228/v854228971/2478dc/wc0T6pFBIgY.jpg

    (ответить)

  6. funkyfresh 01.07.2020 11:22 # funkyfresh
    текстура и цвет хороши, но эта тройка - уебищнее не придумать

    (ответить)

  7. stevens 01.07.2020 11:17 # stevens
    Сочная. Жопу подтереть такой самое то.

    (ответить)

  8. chronicle 01.07.2020 11:16 # chronicle
    ОБОСРАНО!

    (ответить)

  9. liverbro 01.07.2020 11:16 # liverbro
    Форма то норм,а вот титульный спонсор просто пздц

    (ответить)

  10. roberto-89 01.07.2020 11:15 # roberto-89
    уахахахахахаххахаххахахах шлюхам шлюховатая форма, просто шлюш ехехехехе

    (ответить)

  11. arhangel777 01.07.2020 11:14 # arhangel777
    Эмблема нового титульного спонсора конечно портит весь вид формы, а так форма прикольная.

    (ответить)

  12. vlado 01.07.2020 11:13 # vlado
    Эх, думаю в следующем сезоне будет очень много мемесов, достаточно только пропустить три мяча от кого-то, или оказаться на третьем месте)

    (ответить)

  13. fanstevengerrard 01.07.2020 11:11 # fanstevengerrard
    И это на главной? Реально?))

    (ответить)

  14. bushwacka 01.07.2020 11:11 # bushwacka
    Сочная, текстурированная, современная классика и полностью подходящая самому стильному клубу столицы — именно такими словами "Челси" описывает свою новую форму.

    ))))))) Стиляки

    (ответить)

  15. dragonishka 01.07.2020 11:07 # dragonishka
    Футболка норм, но какая разница если лого спонсора - хуита и сводит на нет весь дизайн.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: