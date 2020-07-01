Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от технического спонсора Nike.
В первую очередь болельщики могут заметить, что "синие" сменили титульного спонсора — теперь на месте Yokohama Tyres красуется эмблема телекоммуникационного гиганта Three.
Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала знаменитая улочка Сэвил Роу и ее многочисленные ателье, которые веками шьют лучшую в Лондоне одежду. Сочная, текстурированная, современная классика и полностью подходящая самому стильному клубу столицы — именно такими словами "Челси" описывает свою новую форму.
"Это очень, очень умная форма — и очень в стиле "Челси". Когда видишь всю эту историю насчет ее внешнего вида и все ее детали, то это напоминает тебе хороший костюм. Я определенно считаю, что наша команда будет лучше всех одета в следующем сезоне", — сообщил нападающий Тэмми Абрахэм.
01.07.2020 11:00
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Последние комментарии:
А по мне так норм. Лучше ёкохамы. Можно взять в коллекцию.
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Трипелси
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третий сорт не брак, ага
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Ахахаха Эвертон номер 2
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Тупо секс
https://sun9-54.userapi.com/c854228/v854228971/2478dc/wc0T6pFBIgY.jpg
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текстура и цвет хороши, но эта тройка - уебищнее не придумать
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Сочная. Жопу подтереть такой самое то.
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ОБОСРАНО!
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Форма то норм,а вот титульный спонсор просто пздц
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уахахахахахаххахаххахахах шлюхам шлюховатая форма, просто шлюш ехехехехе
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Эмблема нового титульного спонсора конечно портит весь вид формы, а так форма прикольная.
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Эх, думаю в следующем сезоне будет очень много мемесов, достаточно только пропустить три мяча от кого-то, или оказаться на третьем месте)
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И это на главной? Реально?))
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Сочная, текстурированная, современная классика и полностью подходящая самому стильному клубу столицы — именно такими словами "Челси" описывает свою новую форму.
))))))) Стиляки
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Футболка норм, но какая разница если лого спонсора - хуита и сводит на нет весь дизайн.
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