Невилл впервые высказался насчет чемпионства "Ливерпуля"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл вышел из траура и впервые прокомментировал чемпионство "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.
На прошлой неделе "Ливерпуль" оформил свой первый с 1990 года титул. Для Невилла как для легенды "Манчестер Юнайтед" это стало неприятным событием, и на несколько дней Гари просто ушел в себя. Однако затем экс-защитник "красных дьяволов" все же поздравил новоиспеченных чемпионов.
"Завоевать любой титул — это невероятное достижение. Их чемпионство назревало пару лет, они буквально стучались в дверь. Предполагалось, что прошлый сезон, когда они устроили гонку с "Манчестер Сити", должен был стать их абсолютно лучшим".
"Юрген Клопп проделал абсолютно великолепную работу. Когда он пришел в "Ливерпуль" четыре года назад, я думал, что для него будет почти невозможно завоевать титул, когда рядом есть "Сити", "Юнайтед" и "Челси" со своими возможностями. Я думал, это будет так сложно".
"Он превратил игроков стоимостью 30 миллионов фунтов в игроков стоимостью 130 миллионов фунтов. Он превратил игроков стоимостью 75 миллионов фунтов в игроков стоимостью 150 миллионов фунтов. Другие клубы тратили 130 миллионов фунтов и делали из них игроков за 30 миллионов фунтов. Их селекционная работа великолепна, тренерская работа великолепна, и все это идет от главного тренера, а игроки просто соответствуют выбранному курсу".
"Это замечательное достижение. Достижение, которое в частности мне не нравится. Я надеялся, что никогда не увижу снова этот день. Я думал, что увидел достаточно в детстве, однако ты должен поздравить победителей. Они выступали блестяще", — сообщил Невилл в эфире.
01.07.2020 10:00
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Последние комментарии:
Юбиляры взяв чемпионство уж сильно поверили в себя.
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Всё правильно сказал. В детстве психика была травмирована, теперь наступает второй этап
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Да Невилл оказался мужиком не то ,что безвиз и его гаражные шлюхи как были пидарками так ими и остались
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Тот, редкий, случай, когда Гари все рассказал адекватно)
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Мужика можно понять, мало того, что насмотрелся десятилетиями в детстве на чемпионства Ливерпуля, а теперь придется еще внукам рассказывать, как когда-то и МЮ был хорошей командой.
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