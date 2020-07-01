Невилл впервые высказался насчет чемпионства "Ливерпуля"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл вышел из траура и впервые прокомментировал чемпионство "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе "Ливерпуль" оформил свой первый с 1990 года титул. Для Невилла как для легенды "Манчестер Юнайтед" это стало неприятным событием, и на несколько дней Гари просто ушел в себя. Однако затем экс-защитник "красных дьяволов" все же поздравил новоиспеченных чемпионов.

"Завоевать любой титул — это невероятное достижение. Их чемпионство назревало пару лет, они буквально стучались в дверь. Предполагалось, что прошлый сезон, когда они устроили гонку с "Манчестер Сити", должен был стать их абсолютно лучшим".

"Юрген Клопп проделал абсолютно великолепную работу. Когда он пришел в "Ливерпуль" четыре года назад, я думал, что для него будет почти невозможно завоевать титул, когда рядом есть "Сити", "Юнайтед" и "Челси" со своими возможностями. Я думал, это будет так сложно".

"Он превратил игроков стоимостью 30 миллионов фунтов в игроков стоимостью 130 миллионов фунтов. Он превратил игроков стоимостью 75 миллионов фунтов в игроков стоимостью 150 миллионов фунтов. Другие клубы тратили 130 миллионов фунтов и делали из них игроков за 30 миллионов фунтов. Их селекционная работа великолепна, тренерская работа великолепна, и все это идет от главного тренера, а игроки просто соответствуют выбранному курсу".

"Это замечательное достижение. Достижение, которое в частности мне не нравится. Я надеялся, что никогда не увижу снова этот день. Я думал, что увидел достаточно в детстве, однако ты должен поздравить победителей. Они выступали блестяще", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2020 10:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. xah 01.07.2020 10:35 # xah
    Юбиляры взяв чемпионство уж сильно поверили в себя.

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  2. masta 01.07.2020 10:29 # masta
    Всё правильно сказал. В детстве психика была травмирована, теперь наступает второй этап

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  3. gormartin 01.07.2020 10:24 # gormartin
    Да Невилл оказался мужиком не то ,что безвиз и его гаражные шлюхи как были пидарками так ими и остались

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  4. fanstevengerrard 01.07.2020 10:18 # fanstevengerrard
    Тот, редкий, случай, когда Гари все рассказал адекватно)

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  5. vyrentz 01.07.2020 10:07 # vyrentz
    Мужика можно понять, мало того, что насмотрелся десятилетиями в детстве на чемпионства Ливерпуля, а теперь придется еще внукам рассказывать, как когда-то и МЮ был хорошей командой.

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