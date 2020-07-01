"Арсенал" готов обменять Гендузи

"Арсенал" готов использовать полузащитника Маттео Гендузи, чтобы заполучить свои трансферные цели этим летом.

По всей видимости, "канониры" уже не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Еще одним серьезным ударом по финансам лондонского клуба стала пандемия коронавируса.



Таким образом, "Арсенал" выходит на трансферный рынок практически с пустыми карманами. По информации Daily Mail, лондонцы активно ищут возможности для обмена игроками, а также проявляют интерес к свободным агентом.



Одним из игроков, которых "Арсенал" готов предложить к обмену, является как раз Гендузи, снова угодивший в опалу к главному тренеру Микелю Артете.



Гендузи не играет за "Арсенал" уже две недели — с момента, как он схватил за горло нападающего "Брайтона" Нила Мопе. В отличие от Месута Озила, Маттео вызывает большой интерес среди клубов Европы.