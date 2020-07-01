CAS огласит вердикт по апелляции "Сити" 13 июля

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит свой вердикт по апелляции "Манчестер Сити" 13 июля.

Напомним, "горожане" пытаются оспорить в CAS наказание УЕФА в виде отстранения от еврокубков на два сезона и штрафа в 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.



Слушания по этому делу прошли с 8 по 10 июня в режиме видеоконференции. Суд ознакомился с позицией каждой из сторон, после чего отправился анализировать информацию.



Как утверждает Daily Mail, CAS уже сообщил "Сити" и УЕФА, что оглашение вердикта состоится 13 июля — на три дня позже, чем планировалось изначально, дабы избежать наложения на жеребьевку четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги Чемпионов.



Вердикт CAS окажет большое влияние не только на "Сити" — если санкции в отношении "горожан" останутся в силе, то пятая команда Премьер-Лиги по итогам этого сезона получит путевку в Лигу Чемпионов.