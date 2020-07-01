Карьера Мхитаряна в "Арсенале" завершена

"Рома" официально объявила о продлении аренды плеймейкера "Арсенала" Генриха Мхитаряна. На "Эмирейтс" экс-игрок "Манчестер Юнайтед" уже не вернется.

Мхитарян присоединился к "Роме" в сентябре 2019 и с тех пор сыграл только 19 матчей, но этого оказалось достаточно, чтобы Генрих влюбил в себя Рим и наоборот.



Накануне, когда арендное соглашение по Мхитаряну должно было истечь, клуб Серии А сообщил о том, что 31-летний армянин задержится в клубе до завершения сезона 2019/20.



Такж "Рома" сообщает о "предварительной договоренности" с "Арсеналом" насчет продления аренды Мхитаряна на весь следующий сезон.



Фактически это означает, что Генрих уже сыграл свой последний матч за "канониров", потому что его контракт с лондонским клубом как раз истекает в июне 2021.