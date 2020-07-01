"Манчестер Юнайтед" разгромил на выезде "Брайтон" со счетом 0:3, благодаря чему вернулся на пятую позицию в Премьер-Лиге.

По сравнению с безголевым матчем против "Лестера" в стартовом составе "чаек" вышли Шейн Даффи, Мартин Монтойя и Дэви Проппер, заменив Адама Уэбстера, Аарона Муя и Нила Мопе.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вернулся к тому же сочетанию игроков, что и в победном матче против "Шеффилд Юнайтед" (3:0).



Гости очень резво начали матч, закрепившись на чужой половине поля. На 12-й минуте только штанга уберегла хозяев от пропущенного гола, приняв на себя дальний удар Бруну Фернандеша.



А на 16-й минуте счет был открыт. Мейсон Гринвуд ворвался в штрафную площадь по правому краю, раскачал финтом защитника и пробил низом в ближний угол ворот — 0:1.



"Юнайтед" продолжил доминировать в игре и к получасовой отметке закономерно удвоил счет. Это Фернандеш пробил с рискошетом с подступов к штрафной после паса поперек от Поля Погба — 0:2.



"Брайтон" смотрелся просто беспомощно и в начале второго тайма пропустил еще раз. "Дьяволы" провели стремительную контратаку, которая завершилась подачей Гринвуда с левого фланга к дальней штанге, где Фернандеш пробил по летящему мячу с отскоком от газона — 0:3.



"Чайки" ничего не показывали в атаке — до 69-й минуты, когда Аарону Коннолли было позволено пробить с подступов к штрафной, однако Давид Де Хеа не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в блестящем прыжке вытащил мяч.



Позже Де Хеа также отразил удар появившегося на замену Мопе из пределов штрафной, но этим "чайки" и ограничились.



"Брайтон" практически не оказал никакого сопротивления "Юнайтед". "Дьяволы" одержал свою третью победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги и вернулись на пятое место.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче