Триппьер уверен, что с Дембеле "Тоттенхэм" выиграл бы финал Лиги Чемпионов

Бывший защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер считает, что "шпоры" обыграли бы "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов, если бы могли рассчитывать на Муссу Дембеле.

Напомним, в январе 2019 "Тоттенхэм" продал Дембеле в Китай за 11 миллионов фунтов. Это случилось за считанные месяцы до первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов.



Тот финал "Ливерпуль" уверенно выиграл со счетом 2:0, однако Триппьер убежден, что с бельгийским кудесником исход мог бы быть другим.



"У них ("Ливерпуля") есть классные игроки, но лично мне кажется, что все решают небольшие детали, и с уходом Муссы мы этого лишились. Таково мое мнение".



"Будучи членом команды, ты не хочешь лишаться игрока вроде Муссы, особенно в январе. Только если у него не было какой-то необходимости, но я этого не знаю".



"Это лишено смысла, потому что он и есть та небольшая деталь, которая позволяет тебе выиграть финал Лиги Чемпионов. Настолько он хорош".



"Вокруг него может быть трое игроков, но он все равно примет мяч. Он обладал безмерным уважением среди игроков, и когда такого рода игрок уходит в январе, посреди сложного сезона, то это лишено смысла".



"Это лишь мое мнение. Я не хочу говорить за других игроков. Уход Муссы Дембеле просто истощил нас", — цитирует Триппьера Goal.