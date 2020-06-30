Вернер: "Я мог перейти в "Юнайтед" или "Ливерпуль"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер подтвердил, что у него были варианты с двумя другими клубами Премьер-Лиги, помимо "Челси".

Уже завтра, 1 июля, Вернер официально станет игроком "Челси", где будет получать около 200 тысяч фунтов в неделю.



Однако Тимо выбрал команду Фрэнка Лэмпарда не из-за денег. Игрок сборной Германии рассчитывает на трофеи вместе с "синими".



"Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотели меня? Да, я мог перейти и в эти команды".



"За меня сражались лучшие клубы. В конце концов оказалось, что лучшее для моей карьеры — это все то, что предлагал "Челси". Роль денег была незначительной".



"Для меня деньги никогда не был определяющим фактором, иначе я бы уехал в Китай. "Челси" — ведущий клуб в европейском футболе. Там мастеровитая команда, и мы хотим быть на самой вершине. Я не пожалел о своем решении ни на секунду", — сообщил Вернер Sportbuzzer.