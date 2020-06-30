Вернер: "Я мог перейти в "Юнайтед" или "Ливерпуль"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер подтвердил, что у него были варианты с двумя другими клубами Премьер-Лиги, помимо "Челси".
Уже завтра, 1 июля, Вернер официально станет игроком "Челси", где будет получать около 200 тысяч фунтов в неделю.
Однако Тимо выбрал команду Фрэнка Лэмпарда не из-за денег. Игрок сборной Германии рассчитывает на трофеи вместе с "синими".
"Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотели меня? Да, я мог перейти и в эти команды".
"За меня сражались лучшие клубы. В конце концов оказалось, что лучшее для моей карьеры — это все то, что предлагал "Челси". Роль денег была незначительной".
"Для меня деньги никогда не был определяющим фактором, иначе я бы уехал в Китай. "Челси" — ведущий клуб в европейском футболе. Там мастеровитая команда, и мы хотим быть на самой вершине. Я не пожалел о своем решении ни на секунду", — сообщил Вернер Sportbuzzer.
30.06.2020 22:00
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Последние комментарии:
обычная шлюха, которая пошла туда, где выторговала больше
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Ты бы мог перейти в ЛФК- если был бы сильно нужен(как Ван Дейк - где была дырища в ЦЗ).
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Все правильно, Лэмпард делает машину для трофеев
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норм поссал на лузеров
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чтоб не заиграл у пенсов, будь человеком
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