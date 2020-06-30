Вернер: "Я мог перейти в "Юнайтед" или "Ливерпуль"

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер подтвердил, что у него были варианты с двумя другими клубами Премьер-Лиги, помимо "Челси".

Уже завтра, 1 июля, Вернер официально станет игроком "Челси", где будет получать около 200 тысяч фунтов в неделю.

Однако Тимо выбрал команду Фрэнка Лэмпарда не из-за денег. Игрок сборной Германии рассчитывает на трофеи вместе с "синими".

"Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотели меня? Да, я мог перейти и в эти команды".

"За меня сражались лучшие клубы. В конце концов оказалось, что лучшее для моей карьеры — это все то, что предлагал "Челси". Роль денег была незначительной".

"Для меня деньги никогда не был определяющим фактором, иначе я бы уехал в Китай. "Челси" — ведущий клуб в европейском футболе. Там мастеровитая команда, и мы хотим быть на самой вершине. Я не пожалел о своем решении ни на секунду", — сообщил Вернер Sportbuzzer.


Метки Вернер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 22:00

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  1. narcot 30.06.2020 22:09 # narcot
    обычная шлюха, которая пошла туда, где выторговала больше

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  2. skychnie-oboi 30.06.2020 22:09 # skychnie-oboi
    Ты бы мог перейти в ЛФК- если был бы сильно нужен(как Ван Дейк - где была дырища в ЦЗ).

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  3. yamateh 30.06.2020 22:03 # yamateh
    Все правильно, Лэмпард делает машину для трофеев

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  4. chelseafanmd 30.06.2020 22:03 # chelseafanmd
    норм поссал на лузеров

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  5. mancunia-planet 30.06.2020 22:03 # mancunia-planet
    чтоб не заиграл у пенсов, будь человеком

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