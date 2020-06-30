Сульшер: "У Магуайра словно магнит в голове"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил защитника Харри Магуайра за хорошую игру на обоих концах поля.

Прошлым летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов, однако "красные дьяволы" ничуть не жалеют о потраченных деньгах.



Магуайр утвердился ключевым игроком и лидером "красных дьяволов", забив три гола в 44 матчах этого сезона, и Сульшер ожидает дальнейшего прогресса от своего подопечного.



"Думаю, его игра на поле говорит сама за себя. Он стал капитаном клуба, он лидер, и он забивает голы, поэтому я очень доволен Харри".



"Он крупный парень, и чем больше он играет, тем лучше и лучше он становится. Думаю, он прибавит еще, проведя больше матчей. Его форма будет только резче".



"Думаю, он должен добавить своей игре больше забитых голов. Тим Крул совершил отличный сейв в субботу после его удара головой, но мы знаем, что Харри опасен для каждого".



"Еще в прошлом сезоне, когда мы играли с "Лестером", я говорил, что у Харри словно магнит в голове. Мы начинаем привыкать к Харри и его движениям, а благодаря Бруну Фернандешу у нас появились подачи. Мы знаем, что всякое возможно, когда Харри у чужих ворот", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".