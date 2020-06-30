Лэмпард не сразу допустит Зийеша и Вернера к тренировкам с "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что прибывающие в Лондон Хаким Зийеш и Тимо Вернер поначалу будут тренироваться отдельно от команды.

Напомним, для Зийеша и "Аякса" этот сезон был аннулирован, тогда как Вернер решил, что не останется с "РБ Лейпциг" на оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов.



Хаким и Тимо официально станут игроками "Челси" в среду, но сыграть за свой новый клуб смогут только в следующем сезоне. Впрочем, и в общую группу алжирец и немец будут допущены не сразу.



"Сейчас я в процессе утверждения плана. Они действительно становятся нашими игроками. Хаким давно не играл, а Тимо закончил на выходных".



"Мы сформулируем план в отношении них, и это будет слегка другой, индивидуальный, план, а уже затем в процессе я посмотрю, как они будут выглядеть в Кобхэме, и решу, будут они участвовать в занятиях с командой или продолжат выполнять физические упражнения самостоятельно".



"Нам нужно убедиться, что они подойдут в хорошей форме и свежими к следующему сезону. Их перерыв будет дольше, чем у других игроков, поэтому мы должны это учесть. Когда я решу, что настало время подключить их к занятиям с командой, я сделаю это. Это может произойти уже в этом сезоне, но наш абсолютный приоритет — подготовить их к следующему сезону", — цитирует Лэмпарда ESPN.