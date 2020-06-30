Следующий Кубок Африки отложен до января 2022

В середине следующего сезона клубы Премьер-Лиги не лишатся своих африканских звезд из-за переноса Кубка Черного континента.

Как известно, ближайший Кубок Африки должен был пройти в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2021 — изначально турнир вообще планировали на следующее лето, но из-за изнурительной жары и возможного наложения на клубный Чемпионат Мира он был приближен на полгода.



Таким образом, над клубами Премьер-Лиги — вроде "Ливерпуля" где выступают сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах, или "Манчестер Сити", цвета которого защищает алжирец Рияд Махрез — тогда нависла угроза лишиться на несколько недель своих ключевых игроков посреди следующего сезона.



Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и сегодня Африканская конфедерация футбола объявила, что Кубок Африки будет отложен на целый год и пройдет в январе 2022.