Следующий Кубок Африки отложен до января 2022

Рияд Махрез В середине следующего сезона клубы Премьер-Лиги не лишатся своих африканских звезд из-за переноса Кубка Черного континента.

Как известно, ближайший Кубок Африки должен был пройти в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2021 — изначально турнир вообще планировали на следующее лето, но из-за изнурительной жары и возможного наложения на клубный Чемпионат Мира он был приближен на полгода.

Таким образом, над клубами Премьер-Лиги — вроде "Ливерпуля" где выступают сенегалец Садио Мане и египтянин Мохамед Салах, или "Манчестер Сити", цвета которого защищает алжирец Рияд Махрез — тогда нависла угроза лишиться на несколько недель своих ключевых игроков посреди следующего сезона.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и сегодня Африканская конфедерация футбола объявила, что Кубок Африки будет отложен на целый год и пройдет в январе 2022.


Метки Кубок Африки

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. babsez 30.06.2020 19:42 # babsez
    Все потому, что они черные?

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  2. ben-arfa 30.06.2020 19:06 # ben-arfa
    Михайло, как ты смеешь называть Африку «чёрным континентом»? А ну вставай на колено, пёс!

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