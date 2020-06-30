Сульшер надеется заманить звезд в МЮ с помощью Фернандеша и Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что персоны Бруну Фернандеша и Поля Погба помогут "красным дьяволам" привлечь звездных игроков в свой клуб.

После возобновления сезона Сульшер, наконец, получил возможность опробовать в деле связку Фернандеша и Погба, и первые результаты их совместной игры оказались вполне обнадеживающими.



Оле Гуннар надеется, что эта яркая связка станет визитной карточкой "Юнайтед" при работе на трансферном рынке.



"Если мы продолжим хорошо играть, продолжим развиваться, продолжим свое движение вверх по таблице... Я знаю, что тогда мы сможем привлекать хороший игроков, и каждый будет понимать, что в некоторый момент времени "Манчестер Юнайтед" снова начнет выигрывать трофеи".



"Атакующие игроки знают, что позади них есть те, кто способен создать момент из ничего".



"Бруну способен создать момент при отсутствии свободного пространства — ему достаточно небольшого касания мяча. Он очень хорош при игре спиной к воротам".



"Поль тоже созидает. Они оба креативные игроки, которые могут отдать пас и обладают индивидуальным мастерством. Быть нападающим рядом с этими двумя — настоящее удовольствие. Мне самому довелось поиграть вместе с Полом Скоулзом, Хуаном Себастьяном Вероном, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом... Было приятно играть нападающего при них".



"Думаю, мы можем играть многими способами. Бруну играл в центре полузащиты, справа, слева, в качестве 8-го номера, 10-го номера, при построении ромбом. То же самое с Полем".



"Также у меня есть Скотт Мактоминей, Фред, Неманья Матич, которые вызывают у меня головную боль, когда я оставляю их вне команды", — сообщил Сульшер Sky Sports.