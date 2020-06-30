Лэмпард опроверг слухи перехода Анхеля Гомеса в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что его клуб предложил контракт полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Анхелю Гомесу.

Накануне рулевой "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что истекающий сегодня контракт 19-летнего Гомеса продлен не будет.



Одновременно с этим появились слухи, что Анхель может перейти свободным агентом в "Челси", но сегодня Лэмпард выступил с опровержением.



"Я могу вам поведать, что с моей стороны его имя никогда не упоминалось. Точка", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



А вот насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, которого также сватают к "синим", Фрэнк уже не был столь категоричен.



"Деклан Райс хороший игрок. Я давно его знаю, он занимался в академии "Челси", но мне нечего сказать. Таким будет мой ответ насчет каждого игрока, о котором вы спросите, пока не завершится сезон", — добавил Лэмпард.