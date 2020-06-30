"Юнайтед" не заплатит за Санчо более 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" не заплатит более 50 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

20-летний Санчо считается целью номер один "Юнайтед" на ближайшее трансферное окно, однако пандемия коронавируса значительно скорректировала доступный Оле Гуннару Сульшеру бюджет.



Как стало известно Sky Sports от высокопоставленного руководителя с "Олд Траффорд", 50 млн. фунтов — это максимальная сумма, которую "красные дьяволы" готовы потратить на Джейдона этим лето.



А вот на аппетиты "Боруссии" коронавирус не повлиял. Клуб из Дортмунда по-прежнему хочет за свою звезду более 100 млн. фунтов, что ставит трансфер Санчо под вопрос, несмотря на желание самого Джейдона вернуться в Премьер-Лигу.



Таким образом, теперь трансфер Санчо зависит от того, пойдет ли "Боруссия" на уступки, а также от того, какой клуб выберет для продолжения карьеры полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем.



Беллингем, которому исполнилось 17 в понедельник, как раз выбирает между "Боруссией" и "Юнайтед", и продажа Санчо "дьяволам" приблизит Джуда к переезду в Германию.



"Боруссия" также должна помнить, что от действующего контракта Санчо, забившего 17 голов и отдавшего 16 результативных передач в этом сезоне, остается всего два года.