"Юнайтед" не заплатит за Санчо более 50 млн. фунтов

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" не заплатит более 50 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

20-летний Санчо считается целью номер один "Юнайтед" на ближайшее трансферное окно, однако пандемия коронавируса значительно скорректировала доступный Оле Гуннару Сульшеру бюджет.

Как стало известно Sky Sports от высокопоставленного руководителя с "Олд Траффорд", 50 млн. фунтов — это максимальная сумма, которую "красные дьяволы" готовы потратить на Джейдона этим лето.

А вот на аппетиты "Боруссии" коронавирус не повлиял. Клуб из Дортмунда по-прежнему хочет за свою звезду более 100 млн. фунтов, что ставит трансфер Санчо под вопрос, несмотря на желание самого Джейдона вернуться в Премьер-Лигу.

Таким образом, теперь трансфер Санчо зависит от того, пойдет ли "Боруссия" на уступки, а также от того, какой клуб выберет для продолжения карьеры полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем.

Беллингем, которому исполнилось 17 в понедельник, как раз выбирает между "Боруссией" и "Юнайтед", и продажа Санчо "дьяволам" приблизит Джуда к переезду в Германию.

"Боруссия" также должна помнить, что от действующего контракта Санчо, забившего 17 голов и отдавшего 16 результативных передач в этом сезоне, остается всего два года.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 16:00

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  1. gjchancel 30.06.2020 16:52 # gjchancel
    За нового дембеле не хотят платить сотку ?

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  2. quavo 30.06.2020 16:30 # quavo
    70 можно дать, но боруссия фашисткая хуета, не зря у них так много общего с портовыми профурсетками

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