32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник, 30 июня, поединком "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция



"Брайтон" в хорошей форме вернулся после карантина, набрав четыре очка во встречах с "Арсеналом" и "Лестером" — могло быть и все шесть, реализуй "чайки" пенальти против "лис". Однако "Манчестер Юнайтед" тоже вполне позитивно смотрится после коронавирусной паузы, а выигрыш конкурирующего "Вулверхэмптона" против "Астон Виллы" в минувший уикенд обязывает "красных дьяволов" играть только на победу. Во всех пяти матчах этих команд в рамках Премьер-Лиги побеждали хозяева.



"Брайтону" предстоит оценить готовность защитника Адама Уэбстера, получившего травму задней поверхности бедра в предыдущей игре.



"Юнайтед", как ожидается, произведет ряд изменений в составе относительно выезда к "Норвичу" в Кубке Англии. Среди отсутствующих значатся лишь Фил Джонс и Аксель Туанзебе.