Матип уже не сыграет в этом сезоне
Защитник Жоэль Матип пропустит заключительные семь матчей "Ливерпуля" в этом сезоне из-за травмы стопы.
Матип повредил свою правую ногу в безголевом дерби против "Эвертона" 21 июня, в результате чего не принял участие в победе над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 тремя днями ранее.
После серии медицинских тестов стало ясно, что Жоэль уже не выйдет на поле в остатке сезона 2019/20, что сузит выбор главного тренера Юргена Клоппа в центре обороны до Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Деяна Ловрена.
"В этом сезоне я уже не вернусь на поле, но я надеюсь, что в следующем буду готов помогать команде с самого начала", — сообщил Матип официальному веб-сайту "Ливерпуля".
30.06.2020 14:00
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Последние комментарии:
нужен Кулибяка мультов за 70...
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Блет как же он заебал ломаться.
Просто ахуенейшее ведение мяча и первый пас у него, но вот травматичность..
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На одного урода меньше
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