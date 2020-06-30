Матип уже не сыграет в этом сезоне

Жоэль Матип Защитник Жоэль Матип пропустит заключительные семь матчей "Ливерпуля" в этом сезоне из-за травмы стопы.

Матип повредил свою правую ногу в безголевом дерби против "Эвертона" 21 июня, в результате чего не принял участие в победе над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 тремя днями ранее.

После серии медицинских тестов стало ясно, что Жоэль уже не выйдет на поле в остатке сезона 2019/20, что сузит выбор главного тренера Юргена Клоппа в центре обороны до Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Деяна Ловрена.

"В этом сезоне я уже не вернусь на поле, но я надеюсь, что в следующем буду готов помогать команде с самого начала", — сообщил Матип официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 14:00

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  1. b84 30.06.2020 14:46 # b84
    нужен Кулибяка мультов за 70...

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  2. gerrard08 30.06.2020 14:27 # gerrard08
    Блет как же он заебал ломаться.
    Просто ахуенейшее ведение мяча и первый пас у него, но вот травматичность..

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  3. scholes22 30.06.2020 14:26 # scholes22
    На одного урода меньше

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