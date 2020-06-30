Матип уже не сыграет в этом сезоне

Защитник Жоэль Матип пропустит заключительные семь матчей "Ливерпуля" в этом сезоне из-за травмы стопы.

Матип повредил свою правую ногу в безголевом дерби против "Эвертона" 21 июня, в результате чего не принял участие в победе над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 тремя днями ранее.



После серии медицинских тестов стало ясно, что Жоэль уже не выйдет на поле в остатке сезона 2019/20, что сузит выбор главного тренера Юргена Клоппа в центре обороны до Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Деяна Ловрена.



"В этом сезоне я уже не вернусь на поле, но я надеюсь, что в следующем буду готов помогать команде с самого начала", — сообщил Матип официальному веб-сайту "Ливерпуля".