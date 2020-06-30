Сульшер намекнул, что может купить нападающего

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля, что он всегда может купить еще одного нападающего.

В этом сезоне Маркус и Антони забили по 19 голов за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, что является личным рекордом для каждого из них.



Тем не менее, даже столь хорошая форма англичанина и француза не является помехой для Сульшера, чтобы пригласить в "Юнайтед" еще одного нападающего, если это сделает команду сильнее.



"В "Манчестер Юнайтед" тебе нужна конкуренция. Если ты думаешь, что тебе даровано божественное право играть в каждом матче, и ты играешь настолько хорошо, что мы не будем задумываться об игроках на замену тебе, то ты ошибаешься".



"Я сам провел здесь так много лет в качестве нападающего. К нам приходил Тедди Шерингем, приходил Дуайт Йорк, приходил Рууд Ван Нистелрой, приходил Уэйн Руни".



"Ты всегда находишься в поисках усиления, а если имеющиеся игроки не прибавляют, мы можем обратить свой взор на кого-нибудь другого, потому что нам нужно становиться лучше. Мы слишком далеки от того, где нам нужно быть и где мы хотим быть", — цитирует Сульшера ESPN.