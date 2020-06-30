Матич чувствует, что заслужил доверие Сульшера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич чувствует, что ему удалось заслужить доверие главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В январе ходили настойчивые слухи, что Матич покинет "Юнайтед". В то время Неманья не имел регулярной игровой практики, однако вскоре ситуация начала быстро меняться.



После ряда убедительных матчей 31-летний серб закрепился в стартовом составе, а недавно Сульшер даже намекнул, что его подопечный может получить новый контракт.



Матич не впервые столкнулся с недоверием тренера, а опыт и высокий профессионализм помогли Матичу переломить ситуацию.



"Я всегда стараюсь быть профессионалом и работать в полную силу, когда я на тренировочном поле или в матче".



"Я уже давно играю в футбол, и такая ситуация — это норма. Иногда ты не играешь, и тренер не видит тебя в качестве своего первого выбора. Ты можешь смириться с этим или нет, но ты должен быть профессионалом".



"Ты должен упорно работать, ждать своего шанса и использовать его. Именно так я и поступил. Теперь ситуация изменилась, тренер доверяет мне больше. Я солдат, и я следую инструкциям своего тренерского штаба".



"Если честно, в голову приходят разные мысли, когда ты не играешь, но я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Я всегда верю в свое мастерство и знаю, что мое время снова придет, если я буду упорно работать", — приводит слова Матича Sky Sports.