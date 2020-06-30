Матич чувствует, что заслужил доверие Сульшера

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич чувствует, что ему удалось заслужить доверие главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В январе ходили настойчивые слухи, что Матич покинет "Юнайтед". В то время Неманья не имел регулярной игровой практики, однако вскоре ситуация начала быстро меняться.

После ряда убедительных матчей 31-летний серб закрепился в стартовом составе, а недавно Сульшер даже намекнул, что его подопечный может получить новый контракт.

Матич не впервые столкнулся с недоверием тренера, а опыт и высокий профессионализм помогли Матичу переломить ситуацию.

"Я всегда стараюсь быть профессионалом и работать в полную силу, когда я на тренировочном поле или в матче".

"Я уже давно играю в футбол, и такая ситуация — это норма. Иногда ты не играешь, и тренер не видит тебя в качестве своего первого выбора. Ты можешь смириться с этим или нет, но ты должен быть профессионалом".

"Ты должен упорно работать, ждать своего шанса и использовать его. Именно так я и поступил. Теперь ситуация изменилась, тренер доверяет мне больше. Я солдат, и я следую инструкциям своего тренерского штаба".

"Если честно, в голову приходят разные мысли, когда ты не играешь, но я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Я всегда верю в свое мастерство и знаю, что мое время снова придет, если я буду упорно работать", — приводит слова Матича Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 30.06.2020 11:56 # raimbek1
    Матич довольно прилично смотрится на позиции опз, надеюсь травмы обойдут его стороной, продлевать на год однозначно

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  2. blueswin 30.06.2020 11:38 # blueswin
    6 лет назад когда вернулся в Челси козалось что будет играть на высоком уровне достаточно долго, но этого не случилось. Очень не стабильный. Хоть его 3 года назад и продали без ведома Конте, но это было правильным решением.

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