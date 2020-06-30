Матич чувствует, что заслужил доверие Сульшера
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич чувствует, что ему удалось заслужить доверие главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
В январе ходили настойчивые слухи, что Матич покинет "Юнайтед". В то время Неманья не имел регулярной игровой практики, однако вскоре ситуация начала быстро меняться.
После ряда убедительных матчей 31-летний серб закрепился в стартовом составе, а недавно Сульшер даже намекнул, что его подопечный может получить новый контракт.
Матич не впервые столкнулся с недоверием тренера, а опыт и высокий профессионализм помогли Матичу переломить ситуацию.
"Я всегда стараюсь быть профессионалом и работать в полную силу, когда я на тренировочном поле или в матче".
"Я уже давно играю в футбол, и такая ситуация — это норма. Иногда ты не играешь, и тренер не видит тебя в качестве своего первого выбора. Ты можешь смириться с этим или нет, но ты должен быть профессионалом".
"Ты должен упорно работать, ждать своего шанса и использовать его. Именно так я и поступил. Теперь ситуация изменилась, тренер доверяет мне больше. Я солдат, и я следую инструкциям своего тренерского штаба".
"Если честно, в голову приходят разные мысли, когда ты не играешь, но я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Я всегда верю в свое мастерство и знаю, что мое время снова придет, если я буду упорно работать", — приводит слова Матича Sky Sports.
30.06.2020 11:00
Просмотров: 522
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Матич довольно прилично смотрится на позиции опз, надеюсь травмы обойдут его стороной, продлевать на год однозначно
(ответить)
6 лет назад когда вернулся в Челси козалось что будет играть на высоком уровне достаточно долго, но этого не случилось. Очень не стабильный. Хоть его 3 года назад и продали без ведома Конте, но это было правильным решением.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий