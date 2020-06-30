Вернер рассказал, как Лэмпарду удалось его соблазнить

Нападающий Тимо Вернер рассказал, каким образом главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду удалось соблазнить его на переход к "синим".

Ранее в январе "Челси" подтвердил приобретение Вернера у "РБ Лейпциг" за ориентировочную сумму в 47.5 миллионов фунтов. К своей новой команде Тимо присоединится 1 июля, хотя сыграть сможет только со старта следующего сезона.



Выбор клуба Вернером мог удивить, потому что долгое время фаворитом в борьбе за Тимо считался "Ливерпуль". Однако Лэмпард оказался слишком красноречив в разговорах с 24-летним игроком сборной Германии, чтобы тот отказал "Челси".



"Переговоры с руководством "Челси" прошли так хорошо, что в конце концов я выбрал их".



"В частности Фрэнк Лэмпард выразил мне свою поддержку и очень хотел, чтобы я понял, что в "Челси", если я выберу их, мне будет так же комфортно, как в Лейпциге".



"В разговорах со мной тренер часто подчеркивал, как сильно он хочет меня и как сильно он ценит меня как человека", — цитирует Вернера Evening Standard.