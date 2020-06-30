Вернер рассказал, как Лэмпарду удалось его соблазнить

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер рассказал, каким образом главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду удалось соблазнить его на переход к "синим".

Ранее в январе "Челси" подтвердил приобретение Вернера у "РБ Лейпциг" за ориентировочную сумму в 47.5 миллионов фунтов. К своей новой команде Тимо присоединится 1 июля, хотя сыграть сможет только со старта следующего сезона.

Выбор клуба Вернером мог удивить, потому что долгое время фаворитом в борьбе за Тимо считался "Ливерпуль". Однако Лэмпард оказался слишком красноречив в разговорах с 24-летним игроком сборной Германии, чтобы тот отказал "Челси".

"Переговоры с руководством "Челси" прошли так хорошо, что в конце концов я выбрал их".

"В частности Фрэнк Лэмпард выразил мне свою поддержку и очень хотел, чтобы я понял, что в "Челси", если я выберу их, мне будет так же комфортно, как в Лейпциге".

"В разговорах со мной тренер часто подчеркивал, как сильно он хочет меня и как сильно он ценит меня как человека", — цитирует Вернера Evening Standard.


Метки Вернер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2020 09:00

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  1. vyrentz 30.06.2020 09:06 # vyrentz
    Романтический ужин при свечах, шампанское на пляже при закате, круасаны на завтра с букетом роз...

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