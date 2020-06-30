Парлор посоветовал "Арсеналу" сделать из Луиса опорника
Легенда "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал главному тренеру "канониров" Микелю Артете перевести Давида Луиса на позицию опорного полузащитника.
Луис навлек на себя гнев болельщиков "Арсенала" своим ужасным появлением на замену в матче против "Манчестер Сити" ранее в июне. Когда спустя неделю Давид получил новый контракт, это раздосадовало фанатов еще больше.
Парлор тоже имеет претензии к игре Луиса в обороне и предлагает Артете подумать о смене позиции бразильца, благо тому уже приходилось играть в опорной зоне за "Челси".
"Он совершает слишком много ошибок, и в свои 33 года он уже ничему не научится".
"Нужно смотреть чуть шире. Он может быть полезным игроком ротации, и ты можешь использовать его в качестве опорного полузащитника".
"Он может сделать любой пас, и в опорной зоне он будет знать, что позади него есть центральные защитники. Эта роль может ему подойти", — сообщил Парлор PA Sport.
30.06.2020 08:00
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Последние комментарии:
Уже проверено в Челси эта схемка! Теперь он староват на опорника, там работать надо больше чем защитнику!
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там уже есть одно пробитое днище Джака, второго не потянем
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А разве он в Челси не играл в опорке? Просто, ответьте себе на вопрос, хотели бы вы, чтобы он обрезался в 14-ой зоне? Или забывал подстраховать крайнего защитника, или еще хуже - фолил веред ногами,тк скорости уже тупо нет? В современном футболе нет такой позиции, куда можно поставить бесполезное дерево и это будет безболезненно для команды. Пас? Ну да, это же прям Пирло, блэт)))
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