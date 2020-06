Светская хроника за вторник

"Челси" нацелился на Дайо Упамекано. Пьер-Эмерик Обамеянг не нужен "Ювентусу". Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В случае ухода из "Баварии" защитник Давид Алаба, которого связывали с переходом в "Челси", хочет отправиться в Ла Лигу, а не в Премьер-Лигу. (The Telegraph)



"Челси" планирует купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано за 50 миллионов фунтов. (TodoFichajes)



"Аякс" готов отпустить голкипера Андре Онану и защитника Николаса Тальяфико, на которых претендует "Челси". (The Sun)



"Челси" готов подписать полузащитника Анхеля Гомеса, который покидает "Манчестер Юнайтед" свободным агентом. (The Independent)



"Юнайтед" собирается пригласить плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша на место Гомеса. (Daily Express)



"Интер" может отпустить своего защитника Милана Шкриниара в "Манчестер Сити", если получит взамен нападающего Серхио Агуэро. (Calciomercato)



Защитник "Лидса" Бен Уайт, принадлежащий "Брайтону", вызывает интерес со стороны "Ливерпуля". (Football Insider)



"Ювентус" не собирается вступать в борьбу за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Bleacher Report)



"Арсенал" не будет выкупать полузащитника Дани Себальоса у "Реала" после завершения аренды. (The Sun)



"Арсенал" обратил внимание на македонского полузащитника "Леванте" Эниса Барди. (Onda Deportiva)



"Ньюкасл" интересуется 19-летним нападающим "Монпелье" Тома Робером, который приходится сыном бывшему игроку "сорок" Лорану Роберу. (Daily Mail)



Другое



Из 2,250 проб в рамках очередного раунда тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус только одна дала положительный результат. (BBC)



Рой Кин ведет переговоры о назначении на должность главного тренера сборной Азербайджана. (The Sun)



Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер покинул должность главного тренера "Брисбен Роар" из Австралии. (Sky Sports)



Экс-наставник сборной Англии Стив Макларен может возглавить шотландский "Данди". (Evening Standard)



Премьер-Лига просит клубы проявить активность, предотвращая скопления фанатов у стадионов. (Daily Mail)



FA уволит 82 сотрудника и ожидает потерять 300 млн. фунтов в виде доходов из-за пандемии коронавируса. (Sky Sports)



У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты наблюдается гипотермия. Перед матчем Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" испанцу намерили температуру только в 34.4 градуса по Цельсию. (The Sun)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм выставил на онлайн-аукционе свой автомобиль Aston Martin AMV8 Volante за 445 тыс. фунтов, что составляет шестую часть от его стоимости. (Daily Star)