Виздома пытались зарезать в Ливерпуле
Бывший защитник "Ливерпуля" Андре Виздом, ныне выступающий за "Дерби", был госпитализирован с ножевым ранением.
Как гласит официальное заявление клуба с "Прайд Парк", Виздом стал жертвой "неспровоцированного нападения и грабежа", когда навещал своих родственников в Токстете, районе Ливерпуля.
Прямо сейчас 27-летний англичанин находится в госпитале и едва ли поможет на финише сезона "баранам", которые за семь туров до завершения регулярного сезона Чемпионшипа находятся в трех очках от зоны плей-офф.
Вместе с тем "Дерби" обнадеживает, что Виздом полностью восстановится. Расследованием же инцидента в данный момент занимается полиция.
Добавим, что после своего перехода из "Ливерпуля" в 2017 году Виздом сыграл 58 матчей за "Дерби" во всех соревнованиях, включая победу 2:1 над "Редингом" в минувшую субботу. За "красных" Андре провел только 14 поединков в течение пяти лет.
30.06.2020 01:45
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Пытался нае6ать другого нигера, продав ему некачественный крэк? Как бы завтра либерахи второго Флойда из него не сделали, приплетая расовую дискриминацию.
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