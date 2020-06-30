Виздома пытались зарезать в Ливерпуле

Бывший защитник "Ливерпуля" Андре Виздом, ныне выступающий за "Дерби", был госпитализирован с ножевым ранением.

Как гласит официальное заявление клуба с "Прайд Парк", Виздом стал жертвой "неспровоцированного нападения и грабежа", когда навещал своих родственников в Токстете, районе Ливерпуля.



Прямо сейчас 27-летний англичанин находится в госпитале и едва ли поможет на финише сезона "баранам", которые за семь туров до завершения регулярного сезона Чемпионшипа находятся в трех очках от зоны плей-офф.



Вместе с тем "Дерби" обнадеживает, что Виздом полностью восстановится. Расследованием же инцидента в данный момент занимается полиция.



Добавим, что после своего перехода из "Ливерпуля" в 2017 году Виздом сыграл 58 матчей за "Дерби" во всех соревнованиях, включая победу 2:1 над "Редингом" в минувшую субботу. За "красных" Андре провел только 14 поединков в течение пяти лет.