"Сити" может купить Грилиша на вырученные с Сане деньги

"Манчестер Сити" может вступить в борьбу за плеймейкера "Астон Виллы", если продаст вингера Лероя Сане за установленную цену.

Несмотря на то, что действующий контракт Сане истекает уже через 12 месяцев, а от новой сделки Лерой наотрез отказался, "Сити" занял жесткую позицию в переговорах с "Баварией" и не собирается идти на уступки.



В данный момент "Бавария" оценивает своего соотечественника в 35 миллионов фунтов, тогда как "горожане" ожидают выручить более 50 млн. фунтов, допуская, что игрок сборной Германии останется на "Этихад" до конца своего контракта.



Также нужно помнить, что этим летом "Сити" прощается с Давидом Сильвой, и если на флангах у главного тренера Хосепа Гвардиолы достаточно игроков, то с позицией созидательного полузащитника не все так гладко.



Как сообщает The Telegraph, вырученные с продажи Сане деньги — если Лерой, конечно, будет продан, — "Сити" готов направить на покупку Грилиша, главным претендентом на которого до сих пор считался "Манчестер Юнайтед".



В данный момент "Астон Вилла" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, а после возобновления сезона потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. Вылет бирмингемцев в Чемпионшип сделал бы уход Грилиша неминуемым.