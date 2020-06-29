Баркли: "Челси" выигрывает трофеи каждый год"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что решительный настрой главного тренера Фрэнка Лэмпарда станет преимуществом "синих" в Кубке Англии.

Кубок Англии — последняя возможность для "Челси" завершить этот сезон не с пустыми руками, и накануне "синие" пробились в полуфинал, одержав победу 0:1 над "Лестером" благодаря голу Баркли.



Баркли, который уже выигрывал Кубок Англии с "Челси" в 2018 году, отмечает, как изменил характер "синих" Лэмпард.



"Таков характер этого клуба и нашего босса с момента его возвращения. Он хочет выигрывать каждый матч, а Кубок Англии — это трофей. "Челси" — огромный клуб, мы выигрываем трофеи каждый год, и любой игрок мотивирован в каждом матче Кубка Англии".



"Еще до карантина мы добились кое-каких больших результатов против больших команд. После возобновления сезона мы обыграли "Манчестер Сити" посреди недели, а также победили в гостях у "Лестера", превосходной команды".



"Это вселяет в нас уверенность, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Баркли Sky Sports.