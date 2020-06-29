Баркли: "Челси" выигрывает трофеи каждый год"

Росс Баркли Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что решительный настрой главного тренера Фрэнка Лэмпарда станет преимуществом "синих" в Кубке Англии.

Кубок Англии — последняя возможность для "Челси" завершить этот сезон не с пустыми руками, и накануне "синие" пробились в полуфинал, одержав победу 0:1 над "Лестером" благодаря голу Баркли.

Баркли, который уже выигрывал Кубок Англии с "Челси" в 2018 году, отмечает, как изменил характер "синих" Лэмпард.

"Таков характер этого клуба и нашего босса с момента его возвращения. Он хочет выигрывать каждый матч, а Кубок Англии — это трофей. "Челси" — огромный клуб, мы выигрываем трофеи каждый год, и любой игрок мотивирован в каждом матче Кубка Англии".

"Еще до карантина мы добились кое-каких больших результатов против больших команд. После возобновления сезона мы обыграли "Манчестер Сити" посреди недели, а также победили в гостях у "Лестера", превосходной команды".

"Это вселяет в нас уверенность, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Баркли Sky Sports.


Метки Баркли, Кубок Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 23:00

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  1. m-ballack 29.06.2020 23:17 # m-ballack
    >"Челси" — огромный клуб, мы выигрываем трофеи каждый клуб

    Не удивлюсь, если это не ошибка при переводе, а слова парклея.

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  2. jirrort 29.06.2020 23:07 # jirrort
    Обоссал зеропуков

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  3. ketamin 29.06.2020 23:05 # ketamin
    А мы надеемся, что больше не будешь выполнять пасы на уровне школьника. Ну по крайней мере, гораздо меньше

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