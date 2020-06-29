Сульшер: "Рэшфорд скоро забьет"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что нападающий Маркус Рэшфорд вскоре прервет свою голевую засуху.

22-летний Рэшфорд проводит свой лучший сезон в карьере в плане результативности, наколотив уже 22 голоа за "Юнайтед" и сборную Англии, но последний раз Маркус отличался еще в январе, вскоре после этого угодив в лазарет с травмой спины.



Коронавирусная паузу дала Рэшфорду время, чтобы поправить свое здоровье. После возобновления сезона Маркус сыграл три матча за "красных дьяволов", не сумев забить, но Сульшер не переживает по этому поводу.



"Конечно, Маркус отсутствовал некоторое время, но я думаю, он выглядит ярко. Он вышел на замену против "Норвича" и выглядел ярко".



"Против "Шеффилд Юнайтед" он упустил один или два момента, но он отдал две результативные передачи, и именно на это мы обращаем внимание. Он по-прежнему на пути к своему лучшему сезону за все время. Мне не терпится дать ему возможность провести больше минут на поле. Он определенно забьет в скором времени", — цитирует Сульшера Goal.