Йорк советует "Юнайтед" купить Сане

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк посоветовал "красным дьяволам" приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Ранее в июне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Сане не подпишет новый контракт и поэтому уйдет из клуба — в ближайшее трансферное окно или через год, когда истекает контракт Лероя.



Йорк видит в этом возможность для "Юнайтед" не только укрепить проблемную позицию, но и щелкнуть соседа по носу.



"У "Юнайтед" очень хорошая группа молодых атакующих игроков. Помио Джейдона Санчо, мне нравится Сане. Если бы это зависело от меня, я бы очень постарался его заполучить".



"У нас нет левоногого вингера. В последне время на себя обращает внимание Гринвуд, но мне нравится Сане. Думаю, этот парень быстрее их всех, и у него очень хороший настрой".



"Знаю, у него были кое-какие травмы, но будь я главным тренером "Манчестер Юнайтед", я бы поступил смело и поборолся за такого рода игрока. Он отыграл пару сезонов в Премьер-Лиге, я внимательно за ним наблюдал, и этот игрок мне очень нравится".



"Естественно, Санчо хорош, но если заполучить его будет невозможно, почему бы не проявить смелость и не подписать игрока, который находится за соседней дверью, создав небольшой переполох. Именно так я бы и поступил", — цитирует Йорка Manchester Evening News.