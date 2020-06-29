Йорк советует "Юнайтед" купить Сане

Лерой Сане Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк посоветовал "красным дьяволам" приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Ранее в июне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Сане не подпишет новый контракт и поэтому уйдет из клуба — в ближайшее трансферное окно или через год, когда истекает контракт Лероя.

Йорк видит в этом возможность для "Юнайтед" не только укрепить проблемную позицию, но и щелкнуть соседа по носу.

"У "Юнайтед" очень хорошая группа молодых атакующих игроков. Помио Джейдона Санчо, мне нравится Сане. Если бы это зависело от меня, я бы очень постарался его заполучить".

"У нас нет левоногого вингера. В последне время на себя обращает внимание Гринвуд, но мне нравится Сане. Думаю, этот парень быстрее их всех, и у него очень хороший настрой".

"Знаю, у него были кое-какие травмы, но будь я главным тренером "Манчестер Юнайтед", я бы поступил смело и поборолся за такого рода игрока. Он отыграл пару сезонов в Премьер-Лиге, я внимательно за ним наблюдал, и этот игрок мне очень нравится".

"Естественно, Санчо хорош, но если заполучить его будет невозможно, почему бы не проявить смелость и не подписать игрока, который находится за соседней дверью, создав небольшой переполох. Именно так я бы и поступил", — цитирует Йорка Manchester Evening News.


Метки Йорк, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сане

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 29.06.2020 22:14 # frisby
    объясните тупому негру что парень не будет уходить из команды чемпиона АПЛ в абосранную памойку с 6 го места во главе с куколдом выигравшем НИХУЯ

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  2. chelsiukpro 29.06.2020 21:56 # chelsiukpro
    Он на родину хочет а не из одного Манчестера в другой! Лол...

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