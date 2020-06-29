"Ливерпуль" не заинтересован в Кулибали

"Ливерпуль" не заинтересован в Калиду Кулибали из "Наполи", но может купить другого центрального защитника этим летом, если Деян Ловрен уйдет.

В последнее время ходят упорные слухи, что Кулибали стал трансферной целью номер один для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на это лето.



Однако Sky Sports стало известно, что Калиду не находится на радаре у мерсисайдского клуба, который сможет потратить не более 60 миллионов фунтов в ближайшее окно.



В последние годы Кулибали заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Европе, заинтересовав клубы вроде "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Прежде президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис говорил, что оценивает Калиду в 90 млн. фунтов, а над предложениями в 60 млн. может только посмеяться.



Вместе с тем "Ливерпуль" не будет стоять на пути у Ловрена, если тот пожелает уйти в клуб, где сможет играть регулярно. "Красные" держат в уме, что от контракта Деяна, которому на следующей неделе исполнится 31, остается только 12 месяцев.



Таким образом, если Ловрен уйдет, "Ливерпуль" попытается обзавестись новичком для конкуренции с Виргилом Ван Дейком, Джо Гомесом и Жоэлем Матипом, но это будет не Кулибали.