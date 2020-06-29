"Шеффилд Юнайтед" подтвердил продление аренды Хендерсона

"Шеффилд Юнайтед" официально подтвердил краткосрочное продление аренды голкипера Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне, своего дебютном после выхода в Премьер-Лигу, "клинки" неожиданно стали конкурентами "красных дьяволов" в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов.



Таким образом, перед МЮ встал вопрос морального характера — клуб с "Олд Траффорд" мог бы ослабить конкурента, отозвав Хендерсона в конце июня.



Однако команда Криса Уайлдера самоустранилась от борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, в неважной форме возобновив сезон после карантина. Кроме того, МЮ лишь на прошлой неделе отпраздновал победу над "Шеффилдом" в очном матче.



В сложившейся ситуации "дьяволы" дал добро на то, чтобы Хендерсон сыграл оставшиеся семь матчей за "клинков".



"Голкипер Дин Хендерсон останется на "Брамалл Лэйн" до конца сезона благодаря заключению сделки с "Манчестер Юнайтед" после продолжительных переговоров на протяжении последних недель", — гласит заявление "клинков".