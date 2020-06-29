"Шеффилд Юнайтед" подтвердил продление аренды Хендерсона

Дин Хендерсон "Шеффилд Юнайтед" официально подтвердил краткосрочное продление аренды голкипера Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне, своего дебютном после выхода в Премьер-Лигу, "клинки" неожиданно стали конкурентами "красных дьяволов" в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов.

Таким образом, перед МЮ встал вопрос морального характера — клуб с "Олд Траффорд" мог бы ослабить конкурента, отозвав Хендерсона в конце июня.

Однако команда Криса Уайлдера самоустранилась от борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, в неважной форме возобновив сезон после карантина. Кроме того, МЮ лишь на прошлой неделе отпраздновал победу над "Шеффилдом" в очном матче.

В сложившейся ситуации "дьяволы" дал добро на то, чтобы Хендерсон сыграл оставшиеся семь матчей за "клинков".

"Голкипер Дин Хендерсон останется на "Брамалл Лэйн" до конца сезона благодаря заключению сделки с "Манчестер Юнайтед" после продолжительных переговоров на протяжении последних недель", — гласит заявление "клинков".


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 19:20

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  1. vyrentz 29.06.2020 20:23 # vyrentz
    Мы будем страдать, мы будем сосать, но Санчезу, Погбе, Лингарду и Де Хею зарплату платить. (с) Какие-то манки

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  2. vyrentz 29.06.2020 20:21 # vyrentz
    То чувство, когда ты вредишь себе, патамушо имидж все)))

    6 Манчестер Юнайтед 31 49

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