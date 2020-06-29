Почеттино заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Вингер Маурицио Почеттино подписал новый двухлетний контракт с "Тоттенхэмом".

19-летний Маурицио приходится сыном бывшему главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино, который был уволен из лондонского клуба в ноябре 2019.



Маурицио родился в Барселоне, позже пожив в Париже и Саутгемптоне, где играл или тренировал его отец. Затем семья Почеттино переехала в Лондон, а летом 2017 талантливый юноша был принял в академию "Тоттенхэма".



Предыдущее соглашение Почеттино-младшего истекало уже во вторник, однако Маурицио хорошо себя проявил и получил новую сделку от клуба.



Примечательно, что на столь знаменательное событие для своего сына как подписание нового профессионального контракта приехал и Почеттино-старший.



Добавим, Маурицио до сих пор не заиграл на регулярной основе в команде U-23, поэтому своего шанса в первой команде ему, вероятно, придется подождать.



