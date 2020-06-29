Почеттино заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Маурицио Почеттино Вингер Маурицио Почеттино подписал новый двухлетний контракт с "Тоттенхэмом".

19-летний Маурицио приходится сыном бывшему главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино, который был уволен из лондонского клуба в ноябре 2019.

Маурицио родился в Барселоне, позже пожив в Париже и Саутгемптоне, где играл или тренировал его отец. Затем семья Почеттино переехала в Лондон, а летом 2017 талантливый юноша был принял в академию "Тоттенхэма".

Предыдущее соглашение Почеттино-младшего истекало уже во вторник, однако Маурицио хорошо себя проявил и получил новую сделку от клуба.

Примечательно, что на столь знаменательное событие для своего сына как подписание нового профессионального контракта приехал и Почеттино-старший.

Добавим, Маурицио до сих пор не заиграл на регулярной основе в команде U-23, поэтому своего шанса в первой команде ему, вероятно, придется подождать.

Маурисио и Маурицио Почеттино


Метки контракты, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 19:00

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  1. vyrentz 29.06.2020 20:20 # vyrentz
    *лять, кого же он мне напоминает... Роб Свир, Джеймс Милнер, Марк Веббер, моет, Фелпс? Не... бля, помогите

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  2. gerrard08 29.06.2020 19:44 # gerrard08
    А они там креативное семейство.

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  3. ensiferum 29.06.2020 19:02 # ensiferum
    Расходимся, это замануха.

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