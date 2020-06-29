Запущена инициатива в помощь BAME-тренерам

Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявили о запуске совместной инициативы, которая будет призвана помочь тренерами из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

В рамках этой инициативы, совместно оплачиваемой Премьер-Лигой и PFA, по шесть представителей BAME будут каждый сезон трудоустраиваться в клубы Футбольной Лиги на 23 месяца. Это может быть как академия, так и тренерский штаб первой команды.



Кандидаты в число этих шести счастливчиков из числа действующих или бывших BAME-игроков уже должны обладать тренерской лицензией УЕФА категории B, как минимум, а также взять на себя обязательство выучиться на категорию A.



"Жизненно важно, чтобы у нас отсутствовали барьеры для трудоустройства в тренерской профессии", — заявил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.