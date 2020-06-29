Запущена инициатива в помощь BAME-тренерам

Даррен Мур — главный тренер Донкастера Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявили о запуске совместной инициативы, которая будет призвана помочь тренерами из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

В рамках этой инициативы, совместно оплачиваемой Премьер-Лигой и PFA, по шесть представителей BAME будут каждый сезон трудоустраиваться в клубы Футбольной Лиги на 23 месяца. Это может быть как академия, так и тренерский штаб первой команды.

Кандидаты в число этих шести счастливчиков из числа действующих или бывших BAME-игроков уже должны обладать тренерской лицензией УЕФА категории B, как минимум, а также взять на себя обязательство выучиться на категорию A.

"Жизненно важно, чтобы у нас отсутствовали барьеры для трудоустройства в тренерской профессии", — заявил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.


Метки BAME, PFA, Премьер-Лига, тренеры, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 29.06.2020 19:01 # sellman
    Какое же дно, и так в лиге 50%+ черноты бегает, но им все мало.
    Как же хорошо быть негром в наше время.

    Майкл Джексон в гробу переворачивается от того, что решил стать белым))
    Чётам по Джексону, кстати, уже окрестили предателем и расистом?

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  2. arhangel777 29.06.2020 18:59 # arhangel777
    Моразм крепчал! С этим расизмом у них мозги вытекли уже.

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  3. hachidlo 29.06.2020 18:54 # hachidlo
    Один фиг это будет в третьих, четвёртых и ниже лигах. Вангую, инициатива провалится.

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  4. liver4ever 29.06.2020 18:53 # liver4ever
    Яркий пример расизма

    Они настолько расисты, что создают помощь исключительно руководствуясь расовой принадлежностью

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  5. f345 29.06.2020 18:48 # f345
    Самое сложное будет научить их читать, а дальше пойдет по накатанной.

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  6. newiskander 29.06.2020 18:34 # newiskander
    Пора WHITE LIVES MATTERS создавать

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  7. januzaj00 29.06.2020 18:16 # januzaj00
    пздц проблему из ничего создают

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  8. ilovemanutd 29.06.2020 18:06 # ilovemanutd
    Самый высокий барьер у них в головах

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