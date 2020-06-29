Запущена инициатива в помощь BAME-тренерам
Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявили о запуске совместной инициативы, которая будет призвана помочь тренерами из числа BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
В рамках этой инициативы, совместно оплачиваемой Премьер-Лигой и PFA, по шесть представителей BAME будут каждый сезон трудоустраиваться в клубы Футбольной Лиги на 23 месяца. Это может быть как академия, так и тренерский штаб первой команды.
Кандидаты в число этих шести счастливчиков из числа действующих или бывших BAME-игроков уже должны обладать тренерской лицензией УЕФА категории B, как минимум, а также взять на себя обязательство выучиться на категорию A.
"Жизненно важно, чтобы у нас отсутствовали барьеры для трудоустройства в тренерской профессии", — заявил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.
29.06.2020 18:00
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Какое же дно, и так в лиге 50%+ черноты бегает, но им все мало.
Как же хорошо быть негром в наше время.
Майкл Джексон в гробу переворачивается от того, что решил стать белым))
Чётам по Джексону, кстати, уже окрестили предателем и расистом?
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Моразм крепчал! С этим расизмом у них мозги вытекли уже.
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Один фиг это будет в третьих, четвёртых и ниже лигах. Вангую, инициатива провалится.
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Яркий пример расизма
Они настолько расисты, что создают помощь исключительно руководствуясь расовой принадлежностью
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Самое сложное будет научить их читать, а дальше пойдет по накатанной.
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Пора WHITE LIVES MATTERS создавать
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пздц проблему из ничего создают
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Самый высокий барьер у них в головах
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