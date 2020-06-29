Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Компания Nike представила официальный мяч Премьер-Лиги на сезон 2020/21.

Новый уникальный дизайн мяча получил название "Flight", что переводится как "полет". Сфера с нанесенной перфорацией выполнена в белом цвете с черными надписями и редкими вкраплениями других цветов.



Однако Nike хвастается не только красотой мяча, но и его технологичностью. Flight выгодно отличает уменьшение количества швов на 40 процентов относительно стандартного мяча из 12 пятиугольных панелей, что положительно сказывается на аэродинамике.



По словам Nike, точность полета нового мяча будет на 30 процентов выше, чем у предшественника Merlin, которым играют в Премьер-Лиге сейчас.



В тестировании нового мяча приняли участие более 800 атлетов. Также в процессе испытаний Nike использовала специального робота, который своей ногой симулирует удар по сфере.











