Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Nike Flight Компания Nike представила официальный мяч Премьер-Лиги на сезон 2020/21.

Новый уникальный дизайн мяча получил название "Flight", что переводится как "полет". Сфера с нанесенной перфорацией выполнена в белом цвете с черными надписями и редкими вкраплениями других цветов.

Однако Nike хвастается не только красотой мяча, но и его технологичностью. Flight выгодно отличает уменьшение количества швов на 40 процентов относительно стандартного мяча из 12 пятиугольных панелей, что положительно сказывается на аэродинамике.

По словам Nike, точность полета нового мяча будет на 30 процентов выше, чем у предшественника Merlin, которым играют в Премьер-Лиге сейчас.

В тестировании нового мяча приняли участие более 800 атлетов. Также в процессе испытаний Nike использовала специального робота, который своей ногой симулирует удар по сфере.

Nike Flight

Nike Flight

Nike Flight


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 388

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 29.06.2020 17:17 # lancerlancer1
    необычный мяч. Гуд

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  2. gucuneinan 29.06.2020 17:13 # gucuneinan
    А в следующем сезоне мяч будет на 30% лучше этого мяча для гольфа. А потом еще на 30%. А потом еще. Котак жеген а&#1187;гiме. Салаху все равно каким мячом ставить на место выскочек

    Источник: http://fapl.ru/posts/79346/?c=1#c7150831

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  3. superperez101 29.06.2020 17:12 # superperez101
    херасе, а почему не адибас?

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  4. abse 29.06.2020 17:12 # abse
    А почему он не чёрный? :D

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  5. sexan 29.06.2020 17:10 # sexan
    Однако Nike хвастается не только красотой мяча, но и его технологичностью.

    На счёт красоты не уверен, выглядит как то примитивно. А на счёт технологичности нам скажут в следующем сезоне.

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  6. mancunia-planet 29.06.2020 17:04 # mancunia-planet
    Заипали уже экспериментировать, это блеать просто мяч, ебанаты

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