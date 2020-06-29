"Сити" ведет переговоры о покупке Аке

Натан Аке "Манчестер Сити" ведет переговоры с "Борнмутом" о покупке защитника Натана Аке.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола находится в поисках замены для Венсана Компани еще с прошлого лета. Весь этот сезон "Сити" испытывает серьезные проблемы с центром обороны, из-за чего преследование "Ливерпуля" в Премьер-Лиге оказалось невозможным.

Как сообщает The Athletic, у Гвардиолы появились большие претензии к Джону Стоунсу и Николасу Отаменди, и теперь он еще решительнее настроен подписать игрока на проблемную позицию.

По информации издания, Гвардиола отслеживал Аке еще до зимнего трансферного окна, а сейчас, наконец, готов выдвинуть свое предложение о покупке 25-летнего голландца.

Прямо сейчас "Борнмут" находится в зоне вылета Премьер-Лиги, и вылет "вишенок" значительно бы упростил и удешевил задачу "Сити" по согласованию трансфера Натана.

Единственным серьезным конкурентом "горожан" в борьбе за Аке может стать "Челси", которому, по неподтвержденной информации, принадлежит опция обратного выкупа Натана, проданного ими в "Борнут" в 2017 году за 20 миллионов фунтов.

Помимо Аке, "Сити" также рассматривает варианты с Калиду Кулибали из "Наполи", Миланом Шкриниаром из "Интера", Николаем Матвиенко из "Шахтера" и Дан-Акселем Загаду из дортмундской "Боруссии", но пока не обращался насчет этих игроков.


Метки Аке, Борнмут, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 16:00

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  1. bushwacka 29.06.2020 16:46 # bushwacka
    Вот это бл* уровень, а не *уйня какая-то по-типу Вандайков и МакГайверов! Вот это Короли!

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  2. scholes22 29.06.2020 16:44 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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