Хазенхюттль считает, что Ингс может выиграть "Золотую бутсу"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль считает, что его нападающий Данни Ингс способен выиграть "Золотую бутсу" в этом сезоне.

Накануне "Саутгемптон" одержал победу 1:3 в гостях у "Уотфорда", достигнув знакового рубежа в 40 очков. Дублем в этом матче отметился Ингс.



Теперь на счету Данни уже 18 голов в этом сезоне Премьер-Лиги — на один меньше, чем у возглавляющего бомбардирскую гонку Джейми Варди из "Лестера". Также в непосредственной близости (по 17 мячей) находятся Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг, однако Хазенхюттль верит в шансы своего подопечного.



"Никто не будет отрицать, насколько важным игроком для нас он является".



"Все возможно. Мы будем использовать его в шести заключительных матчах, и когда он получает шанс, он показывает, насколько хорош в завершении атак".



"Кажется, что его форма лучше, чем когда-либо, он упорно работал во время карантина и теперь пользуется этим", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.