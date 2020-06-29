"Юнайтед" прощается с Анхелем Гомесом
Полузащитник Анхель Гомес покидает "Манчестер Юнайтед", не сумев договориться о новом контракте.
Гомес находится в системе "Юнайтед" с шести лет, а за первую команду дебютировал в заключительном матче сезона 2016/17.
Однако приблизиться к стартовому составу Анхель так и не смог, сыграв лишь пять матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне.
Контракт Гомеса истекает во вторник, и главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже не надеется сохранить 19-летнего англичанина.
"У меня нет новостей, поэтому не похоже на то, что он останется. Я не слышал ничего ни прошлым вечером, ни этим утром. Похоже, им не удалось договориться, поэтому ответ короткий: да, он уйдет", — цитирует Сульшера ESPN.
29.06.2020 14:00
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а смысл негритёнку оставаться в памойке если не хотят платить 300к в неделю? гавно глатать или стринги шить? так ниша занята
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Прощальный матч будет?
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Слабый игрок, даже слабее Чонга.
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