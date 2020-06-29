Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" не собираться на улицах

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал фанатов своего клуба прекратить массовые скопления.

Всю вторую половину минувшей недели фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство своего клуба в Премьер-Лиге. Многие решили сделать это на улицах города, вопреки коронавирусным ограничениям.



Например, только в минувшую пятницу было произведено 15 арестов. Шеф мерсисайдской полиции Энди Кук и мэр Джо Андерсон уже выражали свое разочарование по этому поводу, а теперь к фанатам решил обратиться Клопп.



"Я человеческое создание, и я разделяю вашу страсть, но прямо сейчас самое важное — не создавать такого рода скоплений людей".



"Мы обязаны обеспечить это ради самых уязвимых членов общества — медицинских работников, которые сделали так много и которым мы аплодируем, а также ради полиции и местных властей, которые помогают нам как клубу предотвращать такие вещи".



"Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасно и в приватной обстановке, чтобы не рисковать дальнейшим распространением этой ужасной болезни в нашем обществе. Ради нас сами и каждого из нас мы обязаны поступать правильно, а в данный момент это означает быть порознь".



"Когда придет правильное время, мы отпразднуем. Мы насладимся моментом и раскрасим город в красный цвет. Но пока что оставайтесь дома насколько это возможно", — пишет Клопп в Liverpool Echo.