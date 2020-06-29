Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" не собираться на улицах

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал фанатов своего клуба прекратить массовые скопления.

Всю вторую половину минувшей недели фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство своего клуба в Премьер-Лиге. Многие решили сделать это на улицах города, вопреки коронавирусным ограничениям.

Например, только в минувшую пятницу было произведено 15 арестов. Шеф мерсисайдской полиции Энди Кук и мэр Джо Андерсон уже выражали свое разочарование по этому поводу, а теперь к фанатам решил обратиться Клопп.

"Я человеческое создание, и я разделяю вашу страсть, но прямо сейчас самое важное — не создавать такого рода скоплений людей".

"Мы обязаны обеспечить это ради самых уязвимых членов общества — медицинских работников, которые сделали так много и которым мы аплодируем, а также ради полиции и местных властей, которые помогают нам как клубу предотвращать такие вещи".

"Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасно и в приватной обстановке, чтобы не рисковать дальнейшим распространением этой ужасной болезни в нашем обществе. Ради нас сами и каждого из нас мы обязаны поступать правильно, а в данный момент это означает быть порознь".

"Когда придет правильное время, мы отпразднуем. Мы насладимся моментом и раскрасим город в красный цвет. Но пока что оставайтесь дома насколько это возможно", — пишет Клопп в Liverpool Echo.


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 29.06.2020 13:31 # funkyfresh
    Портовым даунам не поможет, этих надо как стадо овец загонять

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  2. beatles-red 29.06.2020 13:20 # beatles-red
    А нех было радовать нас. Теперь терпи вакханалию

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