Вернер объяснил свой отказ сыграть за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов
Нападающий Тимо Вернер объявил, почему отказался помочь "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Чемпионов.
В августе "РБ Лейпциг" возобновит путь в плей-офф Лиги Чемпионов, но уже без своего лучшего бобмардира, забившего 34 гола в этом сезоне.
Если бы Вернер задержался в Лейпциге, то рисковал бы пропустить старт сезона 2020/21 в "Челси", поэтому Тимо принял решение в пользу своего нового клуба.
"Конечно, мне больно от того, что я не смогу помочь "РБ Лейпциг" сыграть в Лиге Чемпионов. Но я становлюсь игроком "Челси" с 1 июля, и с тех пор зарплату мне будет платить "Челси".
"Для всех сторон — "Челси", "РБ Лейпциг" и меня — было ясно, что мы должны как-то уладить этот вопрос. Конечно, я старался как можно меньше забивать этим голову, потому что я в любом случае должен был навредить одной из сторон. В конце концов мой агент обо всем договорился", — сообщил Вернр Sportbuzzer.
29.06.2020 12:00
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Дрочит на Лампу
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Чмо какое-то
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Всё по делу.
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стал истинным пенсом то есть пидаром,сразу кидает свой клуб который его поднял,хорошо что Ливрпуль не взял это чмо
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Иншааллах заиграет
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Забьет трешечку ливеру.
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надеюсь не заиграет
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