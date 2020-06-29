Вернер объяснил свой отказ сыграть за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер объявил, почему отказался помочь "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Чемпионов.

В августе "РБ Лейпциг" возобновит путь в плей-офф Лиги Чемпионов, но уже без своего лучшего бобмардира, забившего 34 гола в этом сезоне.

Если бы Вернер задержался в Лейпциге, то рисковал бы пропустить старт сезона 2020/21 в "Челси", поэтому Тимо принял решение в пользу своего нового клуба.

"Конечно, мне больно от того, что я не смогу помочь "РБ Лейпциг" сыграть в Лиге Чемпионов. Но я становлюсь игроком "Челси" с 1 июля, и с тех пор зарплату мне будет платить "Челси".

"Для всех сторон — "Челси", "РБ Лейпциг" и меня — было ясно, что мы должны как-то уладить этот вопрос. Конечно, я старался как можно меньше забивать этим голову, потому что я в любом случае должен был навредить одной из сторон. В конце концов мой агент обо всем договорился", — сообщил Вернр Sportbuzzer.


Метки Вернер, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2550

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 29.06.2020 13:17 # gidro-met
    Дрочит на Лампу

    (ответить)

  2. mancunia-planet 29.06.2020 13:05 # mancunia-planet
    Чмо какое-то

    (ответить)

  3. sexan 29.06.2020 12:53 # sexan
    Всё по делу.

    (ответить)

  4. gormartin 29.06.2020 12:47 # gormartin
    стал истинным пенсом то есть пидаром,сразу кидает свой клуб который его поднял,хорошо что Ливрпуль не взял это чмо

    (ответить)

  5. df1992 29.06.2020 12:22 # df1992
    Иншааллах заиграет

    (ответить)

  6. muaxaxaxa 29.06.2020 12:13 # muaxaxaxa
    Забьет трешечку ливеру.

    (ответить)

  7. superperez101 29.06.2020 12:02 # superperez101
    надеюсь не заиграет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: