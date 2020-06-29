Вернер объяснил свой отказ сыграть за "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

Нападающий Тимо Вернер объявил, почему отказался помочь "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Чемпионов.

В августе "РБ Лейпциг" возобновит путь в плей-офф Лиги Чемпионов, но уже без своего лучшего бобмардира, забившего 34 гола в этом сезоне.



Если бы Вернер задержался в Лейпциге, то рисковал бы пропустить старт сезона 2020/21 в "Челси", поэтому Тимо принял решение в пользу своего нового клуба.



"Конечно, мне больно от того, что я не смогу помочь "РБ Лейпциг" сыграть в Лиге Чемпионов. Но я становлюсь игроком "Челси" с 1 июля, и с тех пор зарплату мне будет платить "Челси".



"Для всех сторон — "Челси", "РБ Лейпциг" и меня — было ясно, что мы должны как-то уладить этот вопрос. Конечно, я старался как можно меньше забивать этим голову, потому что я в любом случае должен был навредить одной из сторон. В конце концов мой агент обо всем договорился", — сообщил Вернр Sportbuzzer.