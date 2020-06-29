"Вест Хэм" представил домашнюю форму на сезон 2020/21

Новая домашняя форма Вест Хэма "Вест Хэм" представил новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от своего технического спонсора Umbro.

В следующем сезоне "Вест Хэм" отмечает 125 лет с момента основания клуба. Учитывая это, при разработке формы дизайнеры Umbro использовали стиль ретро, но на современный манер.

Форма изготовлена в традиционных для "молотобойцах" цветах — багровом и синем. В похожей форме "Вест Хэм" в свое время выигрывал Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.

"И хотя все мы хотим добиться успеха в будущем, "Вест Хэм" — это клуб, о котором всегда будут помнить по его прошлому, проявляя уважение к его традициям, и новая форма отражает это идеально", — сообщил капитан команды Марк Нобл.

Новая домашняя форма Вест Хэма

Новая домашняя форма Вест Хэма

Новая домашняя форма Вест Хэма

Новая домашняя форма Вест Хэма


Метки Umbro, Вест Хэм, спонсоры, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 589

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Последние комментарии:




  1. sexan 29.06.2020 11:48 # sexan
    Прям как у Бёрнли.

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  2. gidro-met 29.06.2020 11:24 # gidro-met
    Обычная блевотина для борьбы за выживание

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  3. antiterror 29.06.2020 11:03 # antiterror
    А в чем разница с нынешней?
    https://c7.hotpng.com/preview/364/194/540/twitch-kappa-forsen-emote-video-game-others.jpg

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