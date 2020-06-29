"Вест Хэм" представил домашнюю форму на сезон 2020/21
"Вест Хэм" представил новую домашнюю форму на сезон 2020/21 от своего технического спонсора Umbro.
В следующем сезоне "Вест Хэм" отмечает 125 лет с момента основания клуба. Учитывая это, при разработке формы дизайнеры Umbro использовали стиль ретро, но на современный манер.
Форма изготовлена в традиционных для "молотобойцах" цветах — багровом и синем. В похожей форме "Вест Хэм" в свое время выигрывал Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.
"И хотя все мы хотим добиться успеха в будущем, "Вест Хэм" — это клуб, о котором всегда будут помнить по его прошлому, проявляя уважение к его традициям, и новая форма отражает это идеально", — сообщил капитан команды Марк Нобл.
29.06.2020 11:00
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Прям как у Бёрнли.
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Обычная блевотина для борьбы за выживание
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А в чем разница с нынешней?
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