Лэмпард: "Баркли — большой игрок для "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил важность полузащитника Росса Баркли для своей команды.
С момента своего переезда на "Стэмфорд Бридж" в январе 2018 Баркли вызывает противоречивые чувства у болельщиков "Челси". Росс частенько оказывается в лазарете или проводит невыразительные матчи.
Однако Лэмпард очень доволен тем, в какой форме Баркли вернулся после коронавирусной паузы. Фрэнк выразил свое доверие 26-летнему англичанину, после победного гола того в матче Кубка Англии против "Лестера" (0:1).
"Я играл вместе с Россом, и он замечательный парень. Его настрой во время тренировок выделяется с момента, как мы вернулись после карантина".
"Ему не повезло оказаться вне стартового состава против "Виллы", но с тех пор он проявляет себя в каждом сыгранном матче".
"Он пожинает плоды. Я очень рассчитываю на Росса, и он большой игрок для нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
29.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Ну если даже такой игрок является большим для такого клуба - можно представить, насколько это маленький клубишко.
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Ну такой себе он игрок. Даже сейчас, когда в форме, его игра вызывает вопросы.
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Уверенности не хватает. Ошибается часто и на ровном месте.
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Видно же, что парень не в форме
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слишком большой, поэтому продайте его уже, да купите уже Хаверца
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Забил и хорошо. Расходимся.
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Баркли для мощной беготни на свежачка имеет достаточно потенциала и амбиций, как раз для Апл с лавки попылить минут 20
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Я просто оставлю это здесь:
https://cdn.frankerfacez.com/emoticon/248448/4
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До него есть от кого избавляться надо, Дринквоутер и Бакайоко. Вот от них уж точно пользы нету.
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Хорошо конечно, что Лэмпс подбадривает его, но реально тупой игрок. Кроме того, что от него Виллиан забил, Баркли ещё раз пять-шесть с мячом был и все эти разы просто дикий пиздос - то в недодачу, то сопернику отдаст.
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Дэдпулыч
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