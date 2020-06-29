Лэмпард: "Баркли — большой игрок для "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил важность полузащитника Росса Баркли для своей команды.

С момента своего переезда на "Стэмфорд Бридж" в январе 2018 Баркли вызывает противоречивые чувства у болельщиков "Челси". Росс частенько оказывается в лазарете или проводит невыразительные матчи.



Однако Лэмпард очень доволен тем, в какой форме Баркли вернулся после коронавирусной паузы. Фрэнк выразил свое доверие 26-летнему англичанину, после победного гола того в матче Кубка Англии против "Лестера" (0:1).



"Я играл вместе с Россом, и он замечательный парень. Его настрой во время тренировок выделяется с момента, как мы вернулись после карантина".



"Ему не повезло оказаться вне стартового состава против "Виллы", но с тех пор он проявляет себя в каждом сыгранном матче".



"Он пожинает плоды. Я очень рассчитываю на Росса, и он большой игрок для нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.