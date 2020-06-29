Лэмпард: "Баркли — большой игрок для "Челси"

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил важность полузащитника Росса Баркли для своей команды.

С момента своего переезда на "Стэмфорд Бридж" в январе 2018 Баркли вызывает противоречивые чувства у болельщиков "Челси". Росс частенько оказывается в лазарете или проводит невыразительные матчи.

Однако Лэмпард очень доволен тем, в какой форме Баркли вернулся после коронавирусной паузы. Фрэнк выразил свое доверие 26-летнему англичанину, после победного гола того в матче Кубка Англии против "Лестера" (0:1).

"Я играл вместе с Россом, и он замечательный парень. Его настрой во время тренировок выделяется с момента, как мы вернулись после карантина".

"Ему не повезло оказаться вне стартового состава против "Виллы", но с тех пор он проявляет себя в каждом сыгранном матче".

"Он пожинает плоды. Я очень рассчитываю на Росса, и он большой игрок для нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Метки Баркли, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 29.06.2020 11:46 # mixmaster
    Ну если даже такой игрок является большим для такого клуба - можно представить, насколько это маленький клубишко.

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  2. slavik92 29.06.2020 11:44 # slavik92
    Ну такой себе он игрок. Даже сейчас, когда в форме, его игра вызывает вопросы.

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  3. rollik707 29.06.2020 11:25 # rollik707
    Уверенности не хватает. Ошибается часто и на ровном месте.

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  4. vyrentz 29.06.2020 11:02 # vyrentz
    Видно же, что парень не в форме

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  5. h22o 29.06.2020 11:01 # h22o
    слишком большой, поэтому продайте его уже, да купите уже Хаверца

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  6. sexan 29.06.2020 10:43 # sexan
    Забил и хорошо. Расходимся.

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  7. gidro-met 29.06.2020 10:35 # gidro-met
    Баркли для мощной беготни на свежачка имеет достаточно потенциала и амбиций, как раз для Апл с лавки попылить минут 20

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  8. antiterror 29.06.2020 10:29 # antiterror
    Я просто оставлю это здесь:
    https://cdn.frankerfacez.com/emoticon/248448/4

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  9. blueswin 29.06.2020 10:29 # blueswin
    До него есть от кого избавляться надо, Дринквоутер и Бакайоко. Вот от них уж точно пользы нету.

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  10. sausage 29.06.2020 10:29 # sausage
    Хорошо конечно, что Лэмпс подбадривает его, но реально тупой игрок. Кроме того, что от него Виллиан забил, Баркли ещё раз пять-шесть с мячом был и все эти разы просто дикий пиздос - то в недодачу, то сопернику отдаст.

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  11. ganinilyha 29.06.2020 10:20 # ganinilyha
    Дэдпулыч

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